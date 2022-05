Les riverains de Laillé exaspérés après une troisième rave party en un mois

Une nouvelle rave party a eu lieu sur la commune de Laillé, au sud de Rennes. La musique a été arrêtée en fin de journée ce dimanche. Une situation qui se répète depuis quelques semaines et qui provoque la colère des habitants de la commune, dont certains vont porter plainte.

La rave party à Laillé, au sud de Rennes (Ille-et-Vilaine), s'est arrêtée dans la journée, ce dimanche. Au plus fort de la nuit, près de 1.500 teufeurs étaient présents. Au total, 60 gendarmes, des compagnies de Redon et de Rennes, et l’Escadron départemental de sécurité routière (EDSR), étaient mobilisés à toutes les sorties de la commune pour contrôler.

En un mois, c’est la troisième rave party qui se déroule dans cette commune. Une situation répétitive qui exaspère une partie des riverains de Laillé. Père de deux enfants en bas âge, Yohan habite à deux cents mètres des raves party.

“Même avec des boules quies, on ne pouvait pas dormir. Moi, je me suis réveillé à 3 heures et en fait, jusqu’à 5 heures, le son a augmenté intensément. On se dit que ça commence à faire un peu beaucoup. La première fois, ça m’avait fait marrer, j’avais trouvé ça rigolo. La deuxième fois, un peu moins, et là la troisième, il y a quand même eu une trentaine de suspension de permis. Il y a quand même pas mal de débordements. Outre ça, ce qui dérange, ce sont les zombies que l’on peut croiser dans la ville. Des gens complètement drogués, complètement arrachés, qui se promènent dans les rues”, détaille ce riverain.

Une plainte va être déposée

Une grange a aussi pris feu. Un fêtard qui dormait dedans a mal éteint sa cigarette. Alors les villageois préparent la riposte.

“Nous allons monter un collectif de voisins et nous allons porter plainte pour ‘mise en danger’, pour ‘nuisance sonore’. On est en train d’en discuter. On est un groupe de particuliers, comme tout le monde, qui sommes juste fatigués par cette nuisance sonore hebdomadaire. Que ça ne se reproduise pas, c’est notre seul objectif. À un moment, il faut respecter les gens”, plaide Mélanie, qui habite à 500 mètres des fêtes sauvages.

Une pétition a également été mise en ligne. Des poursuites judiciaires pourraient aussi être engagées contre les organisateurs de la rave qui ont été identifiés.