Marseille: dans le quartier Félix Pyat, des mères en colère manifestent contre les violences

Des centaines de mamans de la cité Félix Pyat vont descendre ce lundi après-midi en bas de leur immeuble pour faire entendre leur voix. Elles dénoncent les violences régulières dans leur quartier et se sentent abandonnées.

À Marseille, trois interpellations après une violente rixe dans la cité Félix Pyat. Les faits se sont déroulés samedi vers 23h dans le 3e arrondissement de la ville. Une voiture a foncé sur la foule et cinq personnes ont été blessées à l'arme blanche avant l'intervention des forces de l'ordre.

Un énième excès de violence dans cette cité connue pour des règlements de compte. Pour la troisième fois en un mois, des centaines de maman de la cité Félix Pyat vont descendre ce lundi après-midi en bas de leur immeuble pour faire entendre leur voix.

Un sentiment d’abandon règne au cœur de la cité Félix Pyat, pour ces mères de famille la peur est quotidienne.

“On a peur pour nos enfants, on a peur pour nous. On a peur même pour aller acheter quelque chose”, indique l’une d'entre elles.

Ensemble, elles ont décidé de se rassembler au pied de leur immeuble pour montrer qu’elles ne baisseront pas le bras. “Une maman ne peut pas croiser les bras tant qu’elle sait qu’il y a des problèmes dans le quartier. Et nous, on va dans la rue pour crier à tout le monde, pour que l’Etat voit que la cité Felix Pyat est dans la merde. Que les parents sont sortis dehors, qu’ils ont besoin d’aide”, poursuit-elle.

Selon les habitants, les forces de l’ordre ne se déplacent plus. Samedi, malgré les appels à l’aide, une habitante regrette l’arrivée tardive des policiers sur place.

“Le commissariat est à deux mètres, même pas. On fait trois pas et on y est. Savoir qu’il y a eu ce bordel et qu’il y a un commissariat juste à côté, mais qu’aucun policier ne réagissent, c’est grave, c’est vraiment grave”, estime une autre mère.