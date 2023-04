Marseille: victimes d'inondations il y a huit mois, des habitants toujours sans ascenseur

Les habitants d'un immeuble de Marseille sont sans ascenseur depuis huit mois et les violentes inondations qui avaient touché la cité phocéenne. Le promoteur rejette la faute sur la métropole de Marseille, qui reste pour l'instant mutique.

Souvenez-vous. Le 17 août dernier, au cœur de l’été, un déluge s’abat sur Marseille. En quelques minutes, des pluies diluviennes inondent le Vieux-Port et le quartier du Prado. Le Prado, c’est où habite Camille, sinistrée lors de la tempête.



"Toute l'eau de la rue s'est déversée dans la pente des garages et est venue inonder le niveau -1 et le niveau -2", raconte-t-elle à RMC. "Un ascenseur a été arrêté au -1 et est complètement immergé. La complexité, c'est que l'assurance veut bien payer les réparations des ascenseurs mais elle est réticente parce qu'il peut y avoir des risques d'inondations qui pourraient mettre en péril les ascenseurs", ajoute Camille.

Résultat: les ascenseurs de l’immeuble n’ont toujours pas été remis en marche. Une trentaine de familles sont impactées. "On est un peu dépités parce que huit mois, c'est très long. Pour les courses, on s'organise mais c'est plutôt pour mes voisins. On a des voisins handicapés, des personnes âgées, des jeunes parents avec enfant et surtout on paye des charges de copropriété, notamment concernant la maintenance des ascenseurs et on ne sait toujours pas quand ils remarcheront", déplore Camille.

Une situation inacceptable pour elle, d’autant que le bâtiment est flambant neuf, sorti de terre il y a moins de deux ans.

La métropole de Marseille mutique

Les co-propriétaires peuvent faire jouer ce que l’on appelle l'assurance dommages-ouvrages. C’est un contrat que les constructeurs d’un immeuble neuf ont l’obligation de souscrire. Il couvre les malfaçons qui apparaissent dans les dix ans qui suivent la livraison. Il s’applique donc bien dans ce cas-là.



Contacté par RMC, le promoteur Primosud se retranche derrière les conclusions des experts: l’immeuble est victime d’un problème d’évacuation des eaux. Et ça, c’est du ressort de la métropole de Marseille. Selon le promoteur, la métropole doit créer des avaloirs, c’est le terme technique pour désigner les bouches d’évacuation des trottoirs. Sans quoi, toutes les eaux du quartier continueront de se déverser dans le sous-sol de l’immeuble à la moindre intempérie.



Interrogée à propos du calendrier de la réalisation de ces travaux, la métropole de Marseille reste pour l'instant muette. Mais grâce à notre intervention, après huit mois d’attente, le promoteur a finalement trouvé une solution provisoire: les ascenseurs doivent être remis en service le 9 mai prochain, nous dit-on, mais seulement à partir du rez-de-chaussée, pas pour l’accès aux parkings en sous-sol. Et les charges prélevées à tort aux copropriétaires seront évaluées et remboursées le 30 juin.

