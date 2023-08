Moins nombreux, les contrôles routiers font-ils encore peur aux automobilistes?

Week-end chargé sur la route ce week-end pour ce chassé-croisé des vacances. Cela multiplie aussi le risque d'accidents alors que le nombre de morts sur les autoroutes a augmenté en 2022. Et c'est notamment le fait d'une prise de confiance des automobilistes qui se sentent parfois moins contrôlés.

Le week-end s’annonce compliqué sur la route des vacances. Bison Futé voit rouge ce vendredi dans le sens des départs et la journée de samedi est, elle, classée noire dans le sens des départs également.

Alors attention sur les routes, car les accidents mortels sur autoroute sont en hausse de 43 % en 2022. Cela représente 188 tués selon le bilan annuel de l’Association des sociétés françaises d’autoroutes (Asfa) publié ce mercredi 2 août 2023. C'est 57 décès de plus qu'en 2021. Une "dégradation inquiétante du niveau de sécurité" pour l'Asfa.

La première cause est la consommation d’alcool, de stupéfiants ou de médicaments, dans 23% des cas. Devant la fatigue et la somnolence (18%) et la vitesse, qui n'intervient qu'en 4e facteur (16%). Alors les comportements se relâchent, et il y a moins de contrôles. Les forces de l'ordre sur le bord de la route, pour contrôler les papiers du véhicule, prendre la vitesse ou vérifier le taux d'alcoolémie disparaissent. Nombreux sont ceux à dire qu’ils en voient de moins en moins.

Selon l'association Prévention Routière, le nombre de contrôles préventifs en 2021 était de 7 millions. Un chiffre en baisse de 40% si l'on compare le nombre de contrôles 10 ans auparavant. Alors justement, que la mortalité sur les routes ne baisse plus depuis 10 ans, rappelle le porte-parole de l’Asfa, Christophe Ramond.

Quand on demande à ces conducteurs à quand remonte leur dernier contrôle routier. “Je ne peux pas vous dire quand c’était, mais ça fait des années”, indique un automobiliste. “C’est vrai que ça fait un sacré bout de temps que je n’ai pas soufflé dans un ballon”, remarque un autre. “Ça fait plusieurs années”, abonde Majorie.

Des applications pour connaître l'emplacement des contrôles

Alors forcément, celle-ci est moins vigilante au volant. “On est moins inquiets parce qu’on est de moins en moins contrôlés. Donc tout le monde en profite un petit peu en fait”, reconnaît-elle.

D’autant que même lorsqu’il y a des contrôles, certains conducteurs comme Anthony savent où ils se trouvent.

“Ça m'arrive de regarder les applications pour ne pas me faire attraper. On a les icônes, j’ai toujours le téléphone au pied du volant donc j’arrive à avoir un œil sur la route et un autre sur l’écran”, s’amuse-t-il.

Moins de contrôles, plus facile de les repérer, alors ces automobilistes le reconnaissent, ils adoptent parfois des conduites à risque. “Quand il n’y a pas de voitures, je ne mets pas le clignotant parce qu’il n’y a personne à prévenir”, assure une conductrice. “Le petit excès de vitesse, ou le portable au volant”, confie un autre. “On utilise plus facilement son téléphone sur les trajets du quotidien pour envoyer des messages”, reconnaît un dernier.

Pourtant selon la sécurité routière, utiliser le téléphone au volant multiplie par trois le risque d’accidents.