"Ça m’arrive de ne pas la mettre à mon enfant": une nouvelle campagne sur la ceinture de sécurité

Coup d’envoi ce dimanche d’une nouvelle campagne de la Sécurité routière. Une campagne de rappel sur l'importance du port de la ceinture. Cette obligation, décidée il y a tout juste 50 ans et qui a permis de sauver de nombreuses vies, semble de moins en moins respectée.

L'année dernière, 24% des tués sur la route ne portaient pas de ceinture de sécurité. Cela représente 351 personnes. C'est trois points de plus en un an, selon les statistiques officielles. Et il y a toujours une "bonne" raison de ne pas la boucler...

“Quand il fait chaud, qu’il y a du trafic, qu’on est en ville, avec des files à n’en pas finir, je ne la mets pas, je l’enlève parce que cela ne va plus. Il fait chaud, on étouffe”, assure Jean-Paul, qui a le permis de conduire depuis 57 ans.

"Cela doit être un acte réflexe"

Michel, lui, n’oublie jamais de la mettre lorsqu’il conduit. “Mais je ne la mets pas souvent lorsque je suis à l’arrière, par oubli et peut-être parce que cela me paraît moins dangereux, mais c’est totalement faux. Les mauvaises habitudes...”, reconnaît-il.

Et puis, il y a Inès, maman d’un petit garçon de 2 ans. "Moi, je la mets tout le temps. Par contre, mon enfant, ça m’arrive de ne pas lui mettre. Quand je ne lui mets pas la ceinture, je sais que c’est des jours où je ne vais pas rouler vite, même si je sais que c’est quand même dangereux”, indique-t-elle.

Des situations qui peuvent entraîner un accident mortel ou de graves dommages. Florence Guillaume, la déléguée interministérielle à la sécurité routière, tire donc la sonnette d’alarme. “La ceinture, ce n'est pas seulement une règle, c’est bien au-delà, c’est avant tout un dispositif de protection et cela doit être impérativement un acte réflexe”, assure-t-elle.

"C'est le conducteur qui est responsable des passagers"

Invitée d'"Apolline Matin" sur RMC ce vendredi matin, Anne Lavaud, déléguée générale de l'Association prévention routière, rappelle les sanctions qu'encourt ceux qui ne la portent pas. "Si on n'a pas la ceinture, c'est trois points et 135 euros d'amende. Et puis il faut avoir conscience que c'est le conducteur qui est responsable des passagers. Donc si l'un d'eux n'a pas la ceinture, c'est lui qui prendra la perte de points," insiste-t-elle.

Un acte réflexe qui s’appuie sur un nouveau slogan: “Avec la ceinture, attachons-nous à rester vivant”.