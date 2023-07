Départ en vacances: une nuit écourtée multiplie par 6 le risque d'accident

C'est le jour J pour les départs en vacances. Une période toujours chargée sur les routes, avec certains qui n'hésitent pas à réduire leur nuit pour partir tôt et éviter les bouchons. Mais une nuit écourtée augmente le risque d'accident, selon Assurance Prévention.

C'est le début des vacances d'été, ce vendredi soir, et vous allez être nombreux sur les routes ce week-end. Ce sera rouge en Île-de-France dès ce vendredi après-midi dans le sens des départs, jaune dans le reste de la France.

Samedi, les conditions de circulation seront aussi très difficiles. Bison Futé prévoit rouge dans tout le quart Nord-Est de la France, des Hauts-de-France, en passant par la Normandie, la Bretagne, la région Centre et autour de Paris.

Et pour prendre la route dans de bonnes conditions, l'idéal, c'est de faire une bonne nuit de sommeil. Cela peut sembler évident, mais c'est ce que rappelle une étude d'Assurance Prévention. Une nuit écourtée multiplie par 6 le risque d'accident.

Sur l'aire de Morainvilliers, dans les Yvelines, sur l'A13 en direction de la Normandie, pause sandwich pour Alexandre et sa famille. “La veille du départ, ce n'est pas le moment où on fait sa meilleure nuit”, s’amuse-t-il.

Il partage le volant avec sa femme Céline. Mais avant de partir, difficile pour eux de trouver le sommeil.

“C’est vrai qu’on travaillait la veille donc on avait essayé de préparer un peu les affaires, mais c’est sûr qu’on dort toujours un peu moins bien”, indique Céline, la mère de famille. “Généralement, on part toujours de bonne heure pour éviter les embouteillages, donc déjà notre quota de sommeil prend du retard”, ajoute Alexandre.

Eviter de trop manger avant de prendre le volant

Pour éviter d'augmenter les risques d'accidents, Herbert, lui, fait toujours une bonne nuit. Cet ancien moniteur d'auto-école fait aussi attention à son heure de départ.

“Si on entre tout de suite dans la conduite, c’est peut être plus fatigant que si on prend un laps de temps pour sortir de la nuit et avoir un moment tranquille avant de prendre la route”, indique-t-il.

Bien dormir ne suffit pas, rappelle le docteur Didier Cugy, médecin spécialiste du sommeil. “Il faut savoir que les repas et la prise alimentaire favorisent la somnolence. Donc si on veut rester éveillé, il faut manger léger. Des protéines, pas de sucre lent, de l’eau et pas d’alcool”, détaille-t-il.

Le médecin préconise aussi de s'arrêter dès les premiers signes de fatigue comme le picotement des yeux ou les bâillements répétés.