Morbihan: colère à Carnac contre une station d’épuration défectueuse qui se déverse dans la mer

Des associations d’ostréiculteurs et de défense de l’environnement se réunissent ce mercredi à Carnac (Morbihan), à quelques kilomètres de Vannes, pour faire entendre leur mécontentement. Sur place, une station d’épuration subit un dysfonctionnement causant la fuite de plusieurs centaines de mètres cubes d’eaux usées dans la mer.

Depuis le début du mois d’août, l’eau de mer de Carnac ne fait plus du tout rêver. Comme le montre la vidéo d’un ostréiculteur local, à plusieurs reprises depuis le début du mois d’août, l’eau de mer revêt une couleur brunâtre, un teint inhabituel pour les habitués du secteur.

En cause, une station d’épuration vétuste, celle de Kergouellec, qui, depuis le 2 août dernier, ne filtre plus les eaux usées comme prévu. La semaine dernière, pas moins de 240 m3 d’eaux usées, chargées de matières solides, ont débordé du système et se sont alors directement écoulées dans la baie de Quiberon. Une situation qui continuerait toujours à l’heure actuelle, selon les associations locales.

Pourtant, ces dernières affirment avoir lancé de multiples appels auprès de la préfecture et de l’intercommunalité pour intervenir en urgence sur la station d’épuration. Mais, estimant que rien ne bouge sur place, les associations passent à la vitesse supérieure en organisant cette manifestation sur la grande plage de Carnac.

"On est inquiet parce qu’un taux comme ça, c’est anormal. Il y a un risque"

L’inquiétude est de mise pour Marc Noyelle, le président de l’association pour la protection de la rivière Crac’h qui participera à la manifestation aujourd’hui. Un membre de son réseau a en effet relevé, le 9 août, un taux extrêmement haut de bactéries Escherichia coli dans l’eau des côtes: 390.000 particules d'Escherichia coli ont été détectées par millilitre d’eau.

Selon les chiffres du ministère de la Santé, les recommandations pour une eau de baignade de “qualité suffisante” se situent à un taux… de 500 particules par millilitre.

“On est inquiet parce qu’un taux comme ça, c’est anormal. Il y a un risque. Les huîtres et autres coquillages prennent des quantités d’eau et en retiennent pour se nourrir... y compris ces bactéries qui peuvent être toxiques. Quand il y a un risque de pollution grave, à la fois pour la santé des coquillages ramassés et des huîtres, et pour la baignade, il faut le dire, ne pas prévenir c’est inadmissible. Nous l’avons tout de suite signalé au préfet, à la communauté de communes qui a en charge maintenant ce traitement des déchets… Aucune nouvelle”, déplore-t-il à RMC.

Le maire tente de rassurer

Les associations de défense de l’environnement et d’ostréiculteurs dénoncent aussi le manque de communication des autorités sur le sujet. Selon elles, baigneurs et professionnels du secteur n’ont tout simplement pas été avertis de la situation.

Du côté de la mairie de Carnac, on assure que la qualité des eaux de baignade n’est pas altérée.

“Sans empiéter sur la compétence d’Aqta (la communauté de communes en charge de la station d’épuration défectueuse), qui expliquera les raisons de ce dysfonctionnement, de notre côté nous faisons régulièrement des analyses de la qualité des eaux de baignade, en plus de celles réalisées par l’organisme mandaté par Aqta. Aucun mauvais résultat n’est apparu”, ​indique Olivier Lepick, maire de Carnac, dans les colonnes de Ouest France.

La station d’épuration de Kergouellec doit prochainement être rénovée, 50 millions d’euros ont en effet été investis par l'intercommunalité pour cette mise aux normes de l’installation.