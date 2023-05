"On n'a plus envie de sortir": des habitants excédés par des pannes d'ascenseur récurrentes

Dans une tour de la cité 140 à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), les habitants sont privés des deux ascenseurs. Des pannes qui exaspèrent les résidents de cet immeuble.

Dans les quartiers populaires, les pannes d’ascenseur sont récurrentes et les habitants épuisés. À la cité 140, à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), dans une tour de 14 étages, avec près de 90 logements, les deux ascenseurs sont très souvent en panne.

Marche après marche, essoufflée, Patricia grimpe jusque chez elle. “Vous vous rendez compte... Je sors de mes courses après mon travail, alors que je me lève à 5h30 du matin. Je travaille dans la restauration collective, donc je passe toute la journée debout, et là, il faut que je me retape huit étages. Ce n’est pas possible”, indique-t-elle.

Et le problème est récurrent. “On appelle un réparateur et deux jours après, ça ne marche plus. On paye des charges pour quoi faire? Pour rien du tout”, dénonce-t-elle.

Trois étages au-dessus, au 11e, Samia se sent aussi délaissée. “Quand les ascenseurs sont en panne, ça ne donne plus envie de sortir. On s’isole. Psychologiquement, on a le moral à zéro”, assure-t-elle.

Pas assez de techniciens

Le plus souvent, ces pannes sont dues au vandalisme, au mauvais usage, mais parfois aussi à la vétusté. Un ascenseur sur quatre a plus de 40 ans et le personnel manque pour les réparer.

“Normalement, ce sont 90 ascenseurs par technicien. Là, on va jusqu’à 170 voire parfois 200 le week-end. On travaille avec la profession pour former des ascensoristes”, explique Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président du conseil régional d’Île-de-France chargé du logement.

En cas de panne, pour aider les habitants, certains bailleurs font appel à des porteurs pour les courses, et même à des monte-escaliers pour les personnes âgées ou handicapées.

Le 3 mai dernier, un habitant d'un immeuble de Grigny (Essonne) est mort après avoir chuté dans la cage d'un ascenseur vide défectueux. En septembre 2022, la région Île-de-France a lancé un "plan ascenseur", avec une enveloppe de 2 millions d'euros annuels. Elle veut aider les copropriétaires à rénover, promet d'acheter des fauteuils monte-escaliers et veut aussi améliorer le développement de la formation des ascensoristes en créant un BTS dédié en Île-de-France.