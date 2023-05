Panne en cours chez Orange: les numéros d'urgence (15, 17, 18) perturbés dans certains départements

Des perturbations sont en cours sur le réseau Orange. Par conséquent, certains services de secours (15, 17, 18) sont difficilement joignables dans certains départements. Les préfectures incitent à privilégier le 112, à utiliser un autre opérateur et de passer par un poste fixe.

Une panne de l'opérateur Orange est actuellement en cours en France. Les appels aux services d'urgence sont, par conséquent, perturbés dans certains départements.

Le 15, le 17 et le 18 peuvent ne pas fonctionner. Les préfectures du Calvados, d'Auvergne-Rhône-Alpes, de la Dordogne et les sapeurs-pompiers de la Manche incitent à composer le 112 et si possible, depuis un autre opérateur ou un poste fixe.

Plus d'informations à venir...