Passeport, CNI: à cause des délais, des Français contraints de faire des centaines de kilomètres

A Tôtes, il faut attendre 90 jours pour avoir ses papiers, ce qui est dans la moyenne nationale, mais des habitants d'Ile-de-France, du Havre voire d'Amiens viennent les solliciter, la situation étant catastrophique dans la majorité des grandes villes.

Les vacances d’avril arrivent, mais pour certains, il est déjà temps de préparer les vacances d’été avec pourquoi pas un voyage à l’étranger. Mais pour ça, il faut avoir ses papiers d’identité à jour ce qui n’est pas toujours évident, ces derniers mois, tant les délais pour renouveler passeport ou pièce d’identité peuvent exploser.

"Malgré une demande historique, notre objectif, c'est que tout le monde puisse partir en vacances avec ses papiers d'identité", indique Anne-Gaëlle Baudoin, directrice générale de l'Agence nationale des titres sécurités (ANTS), contactée par RMC. Elle avoue cependant que les délais sont encore élevés pour obtenir sa carte d'identité ou son passeport.

Si ces derniers se sont stabilisés depuis janvier, il faut attendre en moyenne 69 jours pour avoir un rendez-vous, plus 23 jours pour récupérer son papier. Et c'est encore plus difficile dans les grandes villes, comme Paris, Bordeaux, Nantes, Montpellier.

"C’est anormal que des usagers en France doivent attendre si longtemps"

En effet, la demande actuelle est de 30 à 40% plus importante que depuis l'avant Covid. À Tôtes, en Seine-Maritime, la mairie de cette commune de 1.590 habitants fait son possible pour assurer les demandes. Dans la mairie de ce village, c'est à Sandrine qu'il faut s'adresser pour faire sa pièce d'identité. “On se rend compte qu’on a encore beaucoup de demandes. On a beaucoup d’appels téléphoniques”, assure-t-elle.

Et la moitié de ces demandes ne concernent pas des locaux, mais des habitants qui résident à plusieurs dizaines, voire des centaines de kilomètres.

“C’est vrai que c’est beaucoup des gens de la région parisienne et des alentours. Les gens sont contents quand ils arrivent à trouver un créneau assez rapidement. Ils nous disent qu’ils préfèrent faire tant de kilomètres pour venir nous voir et avoir un passeport en temps et en heure”, explique Sandrine.

De nouveaux guichets ouverts dans 500 communes

Si Christian Harleaux, le secrétaire de mairie, préfère s'en amuser d'ici fin avril, ce village proposera 60% de créneaux en plus.

“On a une petite pression de l’Etat qui nous dit ‘il faut le faire, il faut le faire’. Mais c’est vrai que c’est anormal que des usagers en France doivent attendre si longtemps pour avoir des titres qui sont si importants. En ouvrant deux créneaux supplémentaires, le risque c’est qu’on a l’impression de ne faire plus que ça à un moment donné. La vraie interrogation, c’est jusqu’où ça va aller? Faut vraiment que ça s’arrête”, appuie-t-il.

La situation pourrait s'améliorer grâce à l'ouverture d'ici fin avril de guichets dans 500 communes supplémentaires.