Punaises de lit: les interventions de désinsectisation augmentent de 50 à 70%... chaque année!

Selon un chiffre que dévoile RMC ce samedi, les interventions de désinsectisation pour éradiquer des punaises de lit augmentent, chaque année, de 50 à 70%.

C'est un phénomène qui se propage de plus en plus... Les punaises de lit ! Chaque année il y a entre 50 et 70% d'augmentation des désinsectisations de ces nuisibles selon un chiffre de la CS3D, la chambre syndicale qui réunit les principaux acteurs de l'hygiène antiparasitaire, dévoilé par RMC ce samedi.

Christine se souvient très bien du jour où elle a découvert les punaises de lit chez elle. "Quand vous commencez à regarder dans les coutures des matelas, des oreillers et tout, et que vous vous rendez compte que vous êtes envahis, c'est l'horreur", assure-t-elle.

"C'est un combat qui a duré pendant deux ans. j'ai acheté des bombes, des fumigènes, on a brûlé des sommiers, des matelas. Mais c'est revenu une fois, deux fois, et on a fini par tout éradiquer mais c'est super anxiogène", raconte Christine, victime d'une invasion de punaises de lit.

L'insecte est donc de plus en plus présent, une tendance confirmée par Sébastien Cleminson qui dirige Ecolab Pest, une entreprise de lutte contre les nuisibles, qui constate de son côté 35% d'interventions en plus depuis deux ans.

"Cette hausse est simplement liée à l'accroissement de la mobilité des gens. L'animal se disperse, se développe et en même temps c'est un insecte difficile à traiter. Il est petit, il se planque vraiment dans tous les endroits difficiles d'accès", explique Sébastien Cleminson, patron d'Ecolab Pest.

Si elles ne transmettent pas de maladies graves, les punaises ont tout de même de fortes répercussions psychologiques chez les personnes infestées par ces nuisibles. "Ca fait peur et cette peur peut se transformer en problème psychologique sérieux", explique le parasitologue Arezki Idri.

11% de ménages infestés en cinq ans

Une angoisse à laquelle s'ajoute le coût pour s'en débarrasser, ce qui inquiète encore plus et qui mène à une angoisse permanente. Un coût estimé à 866 euros en moyenne selon l'Anses.

Alors pour éviter d'avoir affaire aux maléfiques punaises de lit, Stéphane Bras, porte-parole de la Chambre syndicale des industries de désinfection, désinsectisation et de dératisation (CS3D), a donné quelques conseils lors de son passage dans la Matinale Weekend sur RMC.

"Quand on va en vacances ou que l'on va dormir dans un établissement par exemple, il faut essayer d'observer si présence il y a ou pas. On peut facilement trouver", assure-t-il.

Il recommande aussi d'appeler la CS3D en cas de doute afin de pouvoir obtenir des conseils supplémentaires en cas de doutes. Et justement en cas de doutes, il ne faut "pas hésiter à laver le linge à 60 degrés et appeler un professionnel".

Ces cinq dernières années, entre 2017 et 2022, 11% des ménages français auraient été infestés, selon un sondage Ipsos réalisé en juillet 2023 pour l'Anses.