Dans l'enfer des punaises de lit: "On devient complètement parano"

Les punaises de lit ont envahi 11% des foyers français ces cinq dernières années. S'en débarrasser est difficile. En cette période de vacances, il existe quelques gestes à adopter pour éviter l'invasion.

C'est la bête noire de plusieurs millions de Français. La punaise de lit. Selon un rapport de l'Anses, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, 11% des foyers français ont été infestés au moins une fois ces 5 dernières années.

Ces bestioles de la taille d'un pépin de pomme, piquent et pourrissent la vie de ceux qui ont le malheur de la croiser. Elles ne sautent pas, elles ne volent pas non plus, et sont surtout actives la nuit, dans les chambres à coucher. Comme elles fuient la lumière, elles s’abritent souvent dans des endroits sombres et étroits: matelas, sommiers, meubles, canapés, mais aussi dans des tas de vêtements par exemple.

Et ces punaises laissent des piqûres semblables à celles des moustiques, avec démangeaisons, sur les parties du corps laissées découvertes pendant la nuit. De quoi rendre fou.

C'est le cas de Benyamin. La maison de cet habitant de Seine-Saint-Denis est envahie. Entrer chez lui, c'est mettre les pieds sur un champ de bataille, les lits sont retournés, les affaires emballées: "On ne se sent plus chez soi", déplore-t-il au micro de RMC. Depuis, trois semaines, les punaises de lit pourrissent la vie et l'esprit de ce père de famille: "On ne dort pas, on est réveillé à 4h du matin, on devient complètement parano, on retourne les lits", raconte-t-il.

750 euros pour s'en débarrasser

Alors pour s'en débarrasser, il a fait le choix de payer pour désinsectiser. À 750 euros la prestation, Benyamin ne s'est pas posé de question: "On paie le prix mais à la fin, on peut avoir un retour à une vie à peu près normale".

Samuel, dirigeant d'une entreprise spécialisée, est à la manœuvre. Ce professionnel assure que personne n'est épargné par ces parasites: "On a des interventions dans tout Paris, en région parisienne aussi, toutes les classes sociales sont concernées", explique-t-il alors que l'étude montre qu'il n'y a pas de lien entre le revenu d'un foyer et les invasions de punaises de lit.

"La taille d'un œuf de punaise de lit, c'est celle d'un grain de sel, donc c'est vraiment très petit, on peut en ramener facilement", prévient Samuel.

Alors en cette période de vacances, il faut être très prudent. Il est ainsi conseillé d'inspecter les lits des hôtels ou des locations saisonnières et d'inspecter bagages et vêtements avant de rentrer chez soi car bien souvent, les punaises de lit élisent domicile dans les valises.

Les punaises de lit ont aussiun impact psychologique sur les victimes. Selon l'Anses, avoir des punaises de lit peut entraîner des séquelles, comme l'anxiété ou la dépression, des séquelles qui peuvent durer même après s'être débarrassé des nuisibles.