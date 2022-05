Refus de jouer d'Idrissa Gueye: "L'argent du Qatar esclavagiste ne le gêne pas", tacle Zohra Bitan

Le joueur sénégalais du PSG Idrissa Gueye a refusé de jouer ce samedi face à Montpellier. Si l'entraîneur du club a évoqué des raisons personnelles, son absence serait due à sa volonté de ne pas porter de maillot au flocage arc-en-ciel pour lutter contre l'homophobie.

Le joueur du Paris-Saint-Germain Idrissa Gueye a-t-il refusé de jouer contre Montpellier samedi pour ne pas avoir à porter un maillot aux couleurs du drapeau arc-en-ciel contre l'homophobie? Après la victoire du PSG pour le compte de la 37e journée de Ligue 1, l'entraîneur du club francilien a assuré que le joueur sénégalais n'avait pas joué pour des "raisons personnelles". Mais selon les informations de RMC Sport, c'est bien pour ne pas avoir à arborer le flocage arc-en-ciel, symbole de la lutte contre l'homophobie à cette occasion, que le joueur de 32 ans était absent du terrain.

"Je soutiens cette lutte contre l'homophobie mais en tant que libéral absolu, je n'ai pas à imposer mes convictions aux autres. Visiblement, c'est pour des raisons religieuses et personnelles, il est contre sa participation en tant qu'individu à cette reconnaissance-là. Qu'est-ce qui dans le droit l'en empêche?", s'interroge David Dickens sur le plateau des "Grandes Gueules" ce lundi sur RMC et RMC Story.

"J'ai le droit moi de soutenir cette journée de lutte contre l'homophobie, il a le droit de ne pas le faire. Ce n'est pas un homme politique", ajoute-t-il.

"Un foutage de gueule monumental"

Pour Zohra Bitan, c'est une position hypocrite, alors qu'Idrissa Gueye est un joueur du PSG, un club qui appartient au Qatar. "C'est un foutage de gueule monumental. C'est l'islam à la carte, ce qu'il fait. L'argent du Qatar esclavagiste, ça ne le gêne pas, mais jouer avec un flocage contre l'homophobie, il ne joue pas... Faut arrêter", tacle-t-elle.

"Ce n'est pas une question de liberté, c'est une question de cohérence. On est dans un pays occidental où le combat contre l'homophobie est fondamentalement important. Tous ceux qui les excluent sont condamnables", ajoute Zohra Bitan.

"Pourquoi devrait-on décider de ce que ce type doit faire et pour quelle cause il doit s'engager ou pas? Expliquez-moi?", lui a lancé David Dickens. "Lors du mouvement Black Lives Matter, on a imposé à des gens de mettre un genou à terre, d'autres fédérations l'on fait. Il a le droit de refuser d'y participer", a-t-il ajouté.

L'année dernière déjà, Idrissa Gueye avait plaidé une gastro-entérite pour éviter de jouer contre Reims avec un maillot déjà aux couleurs de l'arc-en-ciel. Depuis 2019, les clubs de Ligue 1, aux alentours du 17 mai, journée mondiale contre l'homophobie, arborent de tels maillots.