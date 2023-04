Retraites: 380.000 manifestants selon les autorités, plus d'1,5 million pour le syndicat CGT

À la veille de la décision très attendue du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites, 380.000 manifestants ont défilé jeudi en France d'après le ministère de l'Intérieur. La CGT a compté, de son côté, plus d'1,5 million de personnes. Ces chiffres sont en baisse par rapport aux dernières mobilisations.

380.000 personnes ont défilé jeudi en France, dont 42.000 à Paris, pour la 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, a indiqué le ministère de l'Intérieur. De son côté, la CGT a revendiqué plus d'1,5 million de manifestants, dont 400.000 à Paris.

Le syndicat avait dans un premier temps annoncé dans un communiqué "plus d'un million", ce qui aurait été la plus faible participation revendiquée par le syndicat depuis le début du mouvement social.

"Malgré une période de vacances scolaires, aujourd'hui, ce sont près de 280 manifestations et rassemblements encore organisés dans tout le pays", s'est félicité la CGT dans son communiqué.

Une mobilisation en baisse

D'après les chiffres des autorités, la mobilisation marque le pas pour la troisième journée d'action consécutive. Le 6 avril, 570.000 personnes s'étaient mobilisées en France, dont 57.000 à Paris, selon la place Beauvau.

Dans l'ouest, bastion de la contestation, ils étaient 10.000 à Nantes selon la police, 25.000 d'après les organisateurs, dans les deux cas au plus bas depuis le 11 mars - date de la plus faible mobilisation au niveau national à ce jour. Idem à Rennes, où 6.500 à 15.000 personnes ont défilé, à Rouen (4.500 à 9.000) et au Havre (entre 3.800 et 20.000), où les jauges ont rarement été si basses.