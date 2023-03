Retraites: 650.000 à 900.000 manifestants attendus ce mardi, dont 70.000 à 100.000 à Paris

D'après une note du renseignement, entre 650.000 et 900.000 manifestants sont attendus partout en France mardi, pour cette 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

Une dixième journée de grèves et de manifestations est prévue ce mardi 28 mars contre la réforme des retraites, à l'appel de l'intersyndicale. La dernière a eu lieu jeudi et a réuni 1,09 million de personnes selon le ministère de l’Intérieur et 3,5 millions d'après la CGT.

Pour ce mardi, 650.000 à 900.000 manifestants devraient se réunir selon une note des renseignements, dont 70.000 à 100.000 personnes à Paris. Environ 200 rassemblements sont prévus à travers tout le pays.

Les renseignements ont annoncé aussi que deux à trois fois plus de jeunes étaient attendus dans les cortèges mardi. Indignés par le recours à l'article 49 alinéa 3, ils sont aujourd'hui particulièrement remontés contre la répression et les violences policières. Ils seront aussi plus nombreux à prendre part aux blocages de lycées et d'universités.

Un "dispositif de sécurité inédit"

Le contexte est un peu plus tendu, notamment après les violences à Sainte-Soline ce week-end. Jeudi, certaines parties de manifestations ont aussi été marquées par des violences. Par conséquent, le ministre de l'Intérieur a décidé de mettre en place un "dispositif de sécurité inédit". Ainsi, 13.000 policiers et gendarmes seront mobilisés en France, dont 5.500 à Paris.

D'après Gérald Darmanin, depuis le début du mouvement, le ministère de l'Intérieur a recensé 114 actes de vandalisme contre des permanences politiques et parlementaires, 128 actes de vandalisme contre des batîments publics et 2019 incendies.