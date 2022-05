Affaire Buitoni: sept plaintes supplémentaires déposées ce vendredi

Dans "Apolline Matin" ce vendredi sur RMC et RMC Story, Me Richard Legrand, avocat de familles de victimes du scandale Buitoni, a confirmé le dépôt de sept plaintes supplémentaires.

De nouvelles plaintes dans l’affaire des pizzas Buitoni. Me Richard Legrand, avocat de familles de victimes du scandale Buitoni, a confirmé ce vendredi dans "Apolline Matin", sur RMC et RMC Story, que la justice allait recevoir d’autres dossiers. "Je m’apprête à déposer ce matin sept plaintes avec constitution de partie civile, a-t-il expliqué. Cela nous permettra enfin de pouvoir accéder au dossier d’instruction, ce qui est capital pour l’avancée de l’affaire et de la procédure. C’est un moment fort et important."

Contaminées par la bactérie E.coli après leur production dans l’usine de Caudry, dans le Nord, ces pizzas de la gamme Fraich’up de Buitoni ont provoqué la mort de deux enfants et des dizaines de cas graves.

"L’état de santé varie en fonction des familles, qui ont été malheureusement frappées par ces contaminations. Il y a des enfants qui sont toujours dans des états graves, qui risquent d’avoir des séquelles à vie, souligne Me Richard Legrand. C’est très difficile aussi pour les familles, qui sont des victimes indirectes, qui doivent parfois arrêter de travailler."

"Silence radio" de Buitoni

Contrairement à l’affaire Kinder, avec les excuses formulées par le dirigeant de Ferrero en France, les responsables de Buitoni ne se sont pas exprimés, à part pour offrir un dédommagement très limité… "Une de mes clientes a reçu un bon d’achat de 20 euros. Il y a des similitudes sur les procédés engagés par ces marques. Mais il n’y a pas de communication (de Buitoni), on a un silence radio presque total", indique Me Richard Legrand.

En attendant les conclusions de l’enquête et de la justice, les familles vont devoir être patientes. "Ça risque de durer plusieurs mois ou plusieurs années, reconnait cet avocat de victimes. Mais nous allons tout faire pour que la lumière soit faite le plus rapidement possible, pour que les responsables soient jugés et condamnés, pour que les familles puissent être indemnisées à hauteur des préjudices subis."