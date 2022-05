Affaire Kinder: "Ces excuses arrivent beaucoup trop tard" selon un avocat de familles de victimes

Me Richard Legrand, avocat de familles de victimes du scandale Kinder, estime ce vendredi dans "Apolline Matin" sur RMC et RMC Story que les excuses du patron de la marque de produits chocolatés sont trop tardives.

Des centaines d’enfants sont tombés malades en Europe, contaminés à la salmonelle après avoir mangé des chocolats Kinder. "Profondément désolé", le directeur général de Ferrero France, Nicolas Neykov, a fait son mea culpa dans les colonnes du Parisien et promis des dédommagements, reconnaissant une "défaillance" dans l’usine belge de production mais pas une négligence.

"Ce sont des excuses, mais les familles et moi-même estimons qu’elles arrivent beaucoup trop tard. Cela fait plusieurs semaines, plusieurs mois, que ce scandale a éclaté. Je trouve ça un peu léger et assez étonnant, explique Me Richard Legrand, avocat de familles de victimes du scandale Kinder, dans "Apolline Matin" sur RMC et RMC Story. Malheureusement, les enfants sont dans des états graves. Il y a eu des excuses mais elles arrivent trop tard, le mal est fait."

"Nous serons extrêmement vigilants sur les montants proposés"

Me Richard Legrand attend désormais les conclusions de la justice et des indemnisations à la hauteur pour les familles de victimes. "Les enquêtes vont faire la lumière sur ce qu’il s’est réellement passé, assure-t-il. Des clients ont eu des propositions de bons d’achat. Les montants sont dérisoires et indécents, pour des familles dont les enfants sont tombés gravement malades. Ce sont des montants de 3 euros… Je verrai la stratégie à adopter avec les familles. Nous serons extrêmement vigilants sur les montants proposés. Nous verrons ce qui sera proposé. Nous allons chiffrer ces montants avec les équipes de médecins experts avec lesquelles nous collaborons."