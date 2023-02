Allocation des travailleurs de l’amiante: des retards persistent dans les indemnisations

En décembre dernier, 144 demandes de préretraite amiante, pour les travailleurs exposés pendant leur carrière, étaient en attente à cause de la surcharge des services de l’Assurance maladie. Deux mois plus tard, le nombre de dossiers en attente a certes baissé mais reste conséquent avec 82 dossiers toujours en retard.

Des milliers de travailleurs ont manipulé de l’amiante ou respiré des poussières d’amiante, avant 1997, avec un risque de tomber gravement malade. Depuis, beaucoup sont décédés. En guise de réparation, l’État octroie donc à ces travailleurs le droit de partir à la retraite plus tôt. Sauf que l’administration ne parvient plus à respecter le délai normal de deux mois pour traiter les dossiers. En décembre dernier, RMC révélait que 144 dossiers étaient en retard sur le délai légal.

Mais si la situation s'est légèrement améliorée, avec 82 dossiers en retard à ce jour, il reste des personnes qui sont encore sur le bord du chemin. C'est le cas d'Alain, qui a contacté la cellule "RMC s'engage pour vous" après notre première enquête. Cette victime de l’amiante travaillait sur les chantiers navals du Havre dans les années 1980.

"J'ai envie de profiter de ma retraite en sachant que j'ai potentiellement une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ça créé, en vieillissant, un sentiment d'oppression. On y pense forcément et on a l'expérience de ceux qui ne sont déjà plus là", explique-t-il.

Un dossier incomplet et un courrier jamais reçu

Alain a la possibilité légale de prendre sa pré-retraite depuis près d'un an. Sauf que l'administration bloque son dossier sans lui avoir donné de raison.

"A partir du moment où on ne peut pas accéder au dispositif qui permet de réparer ce préjudice, c'est complètement immoral. J'estime que c'est un déni de droit", juge-t-il.

Si l'administration n'a pas répondu à Thierry, elle nous a – comme souvent – rapidement répondu. L'Assurance maladie déclare que le dossier d'Alain n'était pas complet et assure lui avoir écrit il y a huit mois. Sauf qu'Alain n'a jamais reçu ce courrier et que personne n'a répondu à ses nombreuses relances. Cette situation aurait pu encore durer longtemps.

Grâce à l'intervention de l'équipe de RMC s'engage pour vous, Alain a été contacté ce vendredi par l'Assurance maladie et a reçu ce matin son admission à la pré-retraite et la liste des pièces manquantes. Il va donc pouvoir entamer les démarches et d'ici quelques mois, au maximum, transmettre sa petite entreprise et partager plus de temps avec son fils, comme il le voulait.

Des poursuites envisagées

Pour Thierry, auditeur qui nous avait signalé ce problème en décembre dernier, son dossier avait été débloqué en urgence. Celui qui a respiré longtemps, sans le savoir, de la poussière d’amiante dans la papèterie où il était ouvrier, a pu partir en préretraite à temps ce mardi et peut enfin profiter de la vie et de chaque seconde avec sa famille.

"Ce week-end, on va aller manger avec mon ami pour fêter le fait que je ne travaille plus. On a plein de projets. Mais je pense à tous les autres"

“Tous les autres” qui ont des dossiers hors délais, l’Assurance maladie promet qu’ils sont traités en priorité. De son côté, l'association nationale de défense des victimes de l'amiante (ANDEVA) se réserve le droit d’entamer des poursuites et demande au ministère plus de personnel pour traiter les dossiers de l’amiante. Une demande restée sans réponse, tout comme notre relance auprès des ministères de la Santé et du Travail.

