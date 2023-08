Assistantes maternelles impayées: des annonces dans les prochains mois

"RMC s'engage avec vous" suit le dossier des assistantes maternelles impayées par les parents qui demandent réparation. Le ministère des Solidarités annonce qu'un groupe de travail discute de possibles pistes. Des annonces sont prévues dans les prochaines semaines ou prochains mois.

Alexandra était assistante maternelle. Elle a décidé, très vite après ses débuts, d'arrêter, dégoûtée par les pratiques. La raison remonte à une expérience en 2019: les parents d’un des enfants qu’elle gardait ne lui ont plus versé de salaire pendant des mois. Alexandra est allée en justice, a gagné aux prud’hommes, mais les parents étaient insolvables et Alexandra n’a jamais touché un seul centime.

"Ils me devaient à peu près 2.500 euros de salaire, sans compter toutes les indemnités" explique celle qui a dépensé 13.000 euros de frais de justice, perdus: "On demande nos salaires et ce sont nous qui sommes pénalisées. Les parents fraudeurs n'ont rien du tout. Dès qu'ils sont insolvables, ils ne sont pas saisis et c'est nous qui sommes saisis par la justice."

Alexandra n'est pas un cas isolé. Elle a créé un collectif et un groupe Facebook appelé “AssMat Impayées révoltées”. Il réunit aujourd’hui plus de 3500 membres. "RMC s'engage avec vous" les suit depuis un an: toutes les semaines des assistantes maternelles se plaignent d’impayés ou d’une procédure aux prud’hommes qui ne résout rien, avec, à chaque fois, des milliers d’euros en jeu.

Des textes à l'Assemblée ou au Sénat non étudiés

Plusieurs députés et sénateurs ont bien déposé des propositions de loi ou des amendements en leur faveur, à la fin 2022. Mais aucun texte n’a encore été étudié, car la réforme des retraites a monopolisé le débat parlementaire. Les assistantes maternelles sont donc toujours dans la même situation et attendent une réaction de l’Etat:

"Ce qu'on voudrait c'est qu’on soit enfin écoutées, que les jugements soient appliqués et qu'ils mettent en place des actions efficaces pour nous aider à récupérer nos sommes. L'État parle d'une pénurie du métier mais s'ils nous entendaient et essayaient de résoudre ce problème-là, ça changerait beaucoup de choses", explique Alexandra.

Un groupe de travail

Le mois dernier, le collectif a connu une lueur d'espoir. Alexandra a reçu un courrier du ministère des Solidarités qui lui assure travailler sur le sujet. Le ministère, qui a récemment changé de ministre et désormais dirigé par Aurore Bergé, assure à RMC qu’ils n'oublient pas les assistantes maternelles.

Tout l’été, un groupe de travail s’est penché sur un plan d’actions. Il doit améliorer l’attractivité du métier, l’accompagnement des professionnels, et lutter contre ces impayés. Plusieurs pistes sont sur la table. Mais le ministère refuse d'entrer plus en profondeur dans les pistes proposées. Les travaux vont continuer à la rentrée avec une promesse pour des annonces pour les semaines ou mois à venir.

