"C’est comme un bonbon": vers l’interdiction des arômes pour les cigarettes électroniques?

Les spécialistes de la lutte contre le tabagisme craignent que les arômes séduisants de la cigarette électronique attirent les jeunes vers la cigarette.

Le Comité national contre le tabagisme demande l'interdiction des arômes dans les cigarettes électroniques. Dans une étude publiée lundi, le CNCT réclame le bannissement des arômes dans tous les dispositifs qui contiennent de la nicotine. Ces arômes minimisent le caractère addictif et toxique de ces produits selon le Comité.

De son côté, la Fédération interprofessionnelle de la vape estime que le CNCT se trompe et que les cigarettes aromatisées sont très utiles pour arrêter de fumer.

Quentin, 16 ans, n’a jamais fumé une vraie cigarette. Il a commencé directement par le vapotage. Six mois déjà, et il ne peut pas s’en passer.

“C’est une forme de plaisir addictif. C’est comme un bonbon, une sucrerie, cela dépend du goût que l’on prend, mais là moi, c’est comme un bonbon, c’est comme si on mangeait une fraise”, indique-t-il.

Goût de fraise pour les uns, de pastèque pour les autres. Manon, 17 ans, vapote pour essayer de décrocher. “Il y a un an et demi, j’ai commencé la cigarette normale, et j’ai voulu arrêter donc j’ai choisi l’alternative de la cigarette électronique”, explique-t-elle.

Une porte d'entrée vers la nicotine?

Dans le bureau de tabac de Frédéric Pailhé, ces produits représentent quasiment 10% des ventes. “Une fiole à 3 euros vous fait l’équivalent de deux paquets de cigarettes, et un paquet de cigarettes, c’est 10 euros, voire 11 euros prochainement, donc c’est purement économique”, juge-t-il.

Mais le président du Comité national contre le tabagisme, le professeur Yves Martinet préfère alerter contre ces arômes.

“L’arôme, c’est un peu l’hameçon avec lequel va être attrapé le jeune pour qu’il puisse entrer dans la consommation de la nicotine”, assure-t-il.

La nicotine qui est le principe addictif de ces nouveaux modes de consommation et de la cigarette traditionnelle.