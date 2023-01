Les cigarettes électroniques inquiètent les professionnels de santé

En 2021, près de sept Français sur dix vapotent régulièrement. Des cigarettes électroniques qui remplacent des fois les cigarettes classiques. Pourtant, elles ne sont pas sans impact sur la santé.

L’Institut national du cancer publie ce lundi son nouveau Baromètre Cancer, avec Santé publique France. Un baromètre qui s'intéresse pour la première fois à la cigarette électronique, qui connaît un véritable succès ces dernières années. 7,5 % des Français vapotent ainsi régulièrement. Des cigarettes électroniques qui séduisent particulièrement les jeunes, avec plus de la moitié des 15-24 ans qui les ont déjà essayées. Mais ces dispositifs sont pourtant au cœur de plusieurs controverses, concernant leur impact sur la santé.

En 2020, Justine, 22 ans, décide d'arrêter de fumer et opte pour la cigarette électronique. Mais deux ans plus tard, elle l'a en permanence dans la main. “Je la sors de ma poche, je ne fais que fumer. Je fais ça tout le temps du matin jusqu’au soir. Je suis accro, je n’arriverai pas à arrêter”, explique-t-elle.

Comme elle, Stéphane en consomme lui aussi au quotidien, mais à 21 ans, il se pose des questions sur les conséquences pour sa santé.

“Je crois que le tabac, on s’est rendu compte que c’était problématique concernant la santé 30 ans après. Donc je pense qu’on va s’en rendre compte sur le long terme pour ça aussi”, indique-t-il.

"Des effets respiratoires et vasculaires"

Huit Français sur dix pensent que ces cigarettes électroniques peuvent provoquer des cancers. Aujourd'hui, aucune étude ne l'a encore démontré, mais d'autres effets sont d'ores et déjà connus selon Loïc Josseran, médecin et président de l'Alliance contre le tabac.

“On n’a pas le recul aujourd’hui suffisant. En revanche, ce que montrent certaines étudesn indépendamment du cancer, c’est que ça a des effets respiratoires et vasculaires”, assure-t-il.

Et un autre problème se pose pour les plus jeunes. “Il y a un certain pourcentage derrière qui va quitter ces parfums enfantins pour passer à quelque chose de plus adultes et majoritairement du tabac classique”, dénonce-t-il.

Dans la catégorie des 13-16 ans, plus d'un adolescent sur dix a déjà testé ce type de produits selon une étude de l'Alliance contre le tabac.