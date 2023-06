Cannabis: le maire de Bègles veut expérimenter la vente libre sur sa commune

Le maire de Bègles (Gironde) se porte volontaire pour expérimenter la vente encadrée de cannabis dans sa ville. Selon lui, la lutte contre les trafics et les politiques publiques sont inefficaces.

Bègles, le nouveau San Francisco? Clément Rossignol-Puech, le maire EELV de la commune limitrophe de Bordeaux (Gironde), veut en faire le premier territoire français d'expérimentation de la vente encadrée et légale de cannabis.

Pour l'élu, c'est le seul moyen de faire reculer la consommation et d'éviter les dérives. "Je ne veux pas que Bègles devienne le temple du cannabis où les touristes viennent fumer des joints", assure néanmoins le maire à 20 Minutes, qui constate aussi que les points de deal démantelés dans sa ville, reviennent quelques mois plus tard, "car les consommateurs sont là".

Clément Rossignol-Puech s'appuie sur un rapport du Cese, le Conseil économique, social et environnemental, qui s'est prononcé en janvier dernier pour une "légalisation encadrée des usages dits récréatifs du cannabis". Dans ce cadre, l'élu se porte candidat pour faire de sa ville "une expérimentation locale".

"On y viendra tôt ou tard" prédit un ancien ministre

Une bonne idée pour Etienne Liebig: "Plus un pays punit l'usage du cannabis, plus il y a de consommation", assure-t-il ce mardi sur le plateau des "Grandes Gueules". "Quand un produit est autorisé, on peut faire de la prévention, comme sur l'alcool ou la cigarette", estime l'éducateur.

La légalisation, "on y viendra tôt ou tard", prédit l'ancien ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari qui juge cependant que le projet du maire de Bègles n'est pas "très abouti". "Cela ressemble à un coup de communication. Et le cannabis, c'est une politique nationale de santé publique, ça ne se fait pas au niveau local", ajoute Jean-Baptiste Djebbari.

La France, plus gros consommateur européen

L'usage récréatif du cannabis est légal dans de nombreux états américains, en Uruguay, au Canada ou encore à Malte et aux Pays-Bas. En France, le cannabis est totalement interdit mais reste la drogue illicite la plus consommée et le pays est le plus gros fumeur d'Europe.

Une illustration de l'"échec des politiques publiques françaises" en la matière, selon le rapport du Cese, qui constate que "malgré la mise en place d’un système de prohibition depuis plus de 50 ans, un des plus répressifs d’Europe, la France est le pays de l’Union européenne qui compte en proportion le plus de consommateurs et de consommatrices de stupéfiants, avec 45 % des 15-64 ans qui ont déjà consommé du cannabis au moins une fois au cours de leur vie, contre 27 % dans l’ensemble de l’Union européenne".

Selon les estimations du cercle de réflexion Terra Nova, la simple dépénalisation du cannabis pourrait permettre d'économiser 300 millions d'euros avec la baisse des coûts de la répression. Et les recettes fiscales avec la légalisation permettraient à l'Etat d'engranger entre 1,7 et 2,2 milliards d'euros.