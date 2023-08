"Des circonstances opaques": l'hôpital de Remiremont visé par 12 plaintes et accusé de négligences

De graves dysfonctionnements à l'hôpital de Remiremont dans les Vosges? Depuis mai 2022, 12 plaintes ont été enregistrées, dont 8 pour homicides involontaires. L'avocate représentant 11 familles de victimes témoigne sur RMC.

Le centre hospitalier de Remiremont dans les Vosges est visé par 12 plaintes, dont 8 pour homicides involontaires, deux pour blessures involontaires et deux pour recherches de causes de la mort.

La dernière plainte date du 27 juin dernier. Un homme d'une quarantaine d'années accuse l'hôpital de Remiremont d'homicide involontaire après le décès de sa mère âgée de 82 ans d'un choc septique, trois semaines après avoir été admise pour deux côtes cassées.

L’octogénaire est décédée en juillet 2021, mais ce n'est qu'un an plus tard que Paul apprend les circonstances de la mort de sa mère.

“J’ai reçu de la part de l’hôpital de Remiremont, la lettre qui était destinée à son médecin traitant. ‘J’ai le regret de vous informer que votre patiente est décédée d’un choc septique dû à une bactérie nommée: Echerichiacoli (E-Coli)’”, lit-il.

"J’ai fait confiance naïvement, c’était un médecin, et il m’a menti sur toute la ligne"

Une bactérie intestinale que sa mère aurait contractée à l'hôpital et dont Paul n'avait jamais entendu parler.

"Je n’ai jamais été informé que ma maman avait l’Echerichiacoli. Moi, j’ai fait confiance naïvement, c’était un médecin et il m’a menti sur toute la ligne", regrette-t-il.

"Aujourd’hui, je me bats pour avoir des documents, mais on ne veut rien me donner. Même le dossier médical de ma maman, ils ne veulent pas me le donner”, poursuit-t-il.

"Ils ont perdu des proches dans des circonstances assez opaques"

Un silence et des interrogations auxquels font face plusieurs familles. Au total, 12 plaintes ont été déposées pour des faits datant de 2018 à 2022. Nancy Risacher est l'avocate de 11 des plaignants.

“Les personnes sont venues me voir parce qu’elles ont perdu des proches dans des circonstances assez opaques et elles n’ont pas eu ni d’informations, ni de respect, ni de dialogue”, explique-t-elle.

D'après l'avocate, d'autres victimes pourraient également porter plainte prochainement. Contacté par RMC, l'hôpital de Remiremont n'était pas en mesure de répondre à nos questions.