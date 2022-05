Haute-Loire: 47 collégiens victimes d'un mystérieux malaise dans un centre culturel

C'est la deuxième fois en deux jours dans la même région que des collégiens sont pris d'un mystérieux malaise lors d'une sortie scolaire.

Quarante-sept collégiens et une accompagnatrice ont été pris de malaise pour une raison encore inconnue, mardi dans un centre culturel à Vals-près-le-Puy, en Haute-Loire, et huit d'entre eux ont dû être transportés à l'hôpital, ont indiqué les pompiers.

Les secours ont été appelés en fin de matinée après le malaise d'un jeune adolescent, lors d'une répétition de danse à laquelle participaient 200 collégiens du Puy-en-Velay, a précisé un responsable du Codis (Centre opérationnel d'incendie et de secours) de Haute-Loire.

Maux de ventre et grande fatigue

Plusieurs adolescents, âgés de 12 à 15 ans, ont été pris à leur tour de malaises - maux de ventre, grande fatigue - à l'arrivée des secours. Au total, 47 collégiens et une accompagnatrice ont été atteints, dont huit ont été transportés à l'hôpital.



Des analyses de l'eau du centre culturel et du collège sont en cours. Les résultats seront connus sous 48 heures, selon les pompiers qui n'écartent pas la possibilité de malaises collectifs psychosomatiques. Une vingtaine d'engins et une soixantaine de pompiers ont été mobilisés.

Un précédent la veille dans le département voisin?

Lundi déjà en Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont huit personnes dont 7 collégiens qui ont été hospitalisées après avoir été victimes d'une intoxication, alors qu'il se trouvaient dans un centre aquatique d'Andrézieux-Bouthéon, à 90 kilomètres de là dans le département voisin de la Loire.

Les personnes prise en charge avaient été prises de vomissements, maux de tête et de gorge. Une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui.