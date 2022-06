Le Covid de retour ? "On est inquiet pour l’automne" explique le Dr Jérôme Marty

Dans "Les Grandes Gueules" ce mardi sur RMC et RMC Story, le Dr Jérôme Marty a expliqué être "inquiet" de la remontée des cas de Covid à l’automne.

Le Covid est-il de retour ? Le nombre de cas augmente à nouveau ces derniers jours (+36,7% au 20 juin). Mais pour le Dr Jérôme Marty, président du syndicat des médecins généralistes UFML-S, c’est plutôt à la fin de l’été que le virus pourrait poser à nouveau des problèmes dans les hôpitaux.

"Là où on est inquiet, tous, c’est pour la période de l’automne, explique-t-il dans "Les Grandes Gueules" ce mardi sur RMC et RMC Story . Quand les frimas vont arriver, en octobre-novembre, on risque d’avoir une vague plus importante parce qu’on a peu de monde qui se revaccine et les gens seront loin de leur troisième dose. Là, ça risque de poser problème."

Mais à l’heure actuelle, avec le soleil, l’impact devrait rester limité. "Gardons-nous de toute prévision, souligne le Dr Jérôme Marty. Pour l’instant, on voit que ça monte, mais il y a peu d’impact. Il y aura certainement plus de cas à l’automne. Restons prudent. (…) L’immense majorité des cas, ce sont des formes asymptomatiques ou peu symptomatiques. Mais avec la fragilisation très importante de notre système de santé, la moindre petite vague peut le déstabiliser un peu plus."

"On peut faire un Covid toutes les six à huit semaines"

"On n’est pas différent des autres pays d’Europe, ajoute le médecin généraliste. On voit que les variants BA.4 et BA.5 ont poussé de façon assez forte au Portugal. Ça arrive chez nous. Il faut raison garder. Il est évident qu’il y a eu un relâchement, qui est légitime, sur le port du masque, les gestes barrière, etc. Avec un virus qui est à chaque fois plus contagieux que la fois précédente, ça circule un peu plus. On a un fort taux de personnes vaccinées, de personnes qui ont eu la Covid, même si la protection immunitaire de la maladie, réelle, va durer deux mois, deux mois et demi maximum. On peut faire un Covid toutes les six à huit semaines. J’ai des patients qui l’ont eu quatre, cinq fois. On n’a pas de forme grave pour l’instant. On sait quand même qu’on a toujours ce fameux décalage de trois, quatre semaines entre les cas, les hospitalisations et ensuite les réanimations. Est-ce qu’on aura beaucoup d’hospitalisations ? C’est peu probable parce qu’on est dans une saison où on est à l’extérieur et on sait que c’est une maladie de lieux clos."