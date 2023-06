Les autorités sanitaires rappellent des pasta box Lustucru pour suspicion de listeria

Le gouvernement a procédé au rappel de pasta box carbonara de la marque Lustucru. Ces produits présenteraient un risque de contamination à la bactérie listeria, responsable de la listériose.

Les autorités sanitaires ont rappelé des boîtes de pâtes “pasta box” à réchauffer au micro-ondes de la marque Lustucru. Il s’agit des "Serpentini Carbonara". Un rappel réalisé en raison de la possible présence de la bactérie listeria, responsable de la listériose, une maladie infectieuse qui peut être particulièrement dangereuse chez les femmes enceintes et les personnes âgées.

Le site du gouvernement “Rappel conso” appelle, dans un avis publié vendredi, les personnes qui ont acheté ces boïtes à les détruire et à contacter le service consommateur. Les produits concernés, consommables jusqu’au 4 juillet, ont été mis en vente dans toute la France à partir du 8 juin par les distributeurs Casino, Système U, Auchan, et les centrales d'achat ou filiales d'approvisionnement des centres Leclerc, Intermarché, Cora et Match, précise le site gouvernemental.

Des risques de maladie infectieuse

Les personnes qui ont dégusté ces “pasta box” risquent de souffrir de listériose, une maladie infectieuse dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines. En cas de “fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et de courbatures", elles "sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation", ajoute l'avis. La listériose, provoquée par la listeria monocytogenes, est la seconde cause de mortalité par intoxication alimentaire avec, en France, quelques dizaines de décès par an.

Le site gouvernemental présice que "les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes".

“Des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou foetales chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir", prévient encore Rappel conso.

Ceux-ci, selon le ministère de l'Agriculture, "peuvent se manifester de deux jours à deux mois après la consommation d'aliments contaminés. Ils sont variables et peu spécifiques, allant d'une absence de signes cliniques, de diarrhées modérées ou de symptômes grippaux (fièvre, courbatures, maux de tête...) jusqu'à des troubles neurologiques comme les méningites ou méningo-encéphalites (forts maux de tête, fièvre élevée, nausées, vomissements, troubles du comportement...)".

Un cas supplémentaire de contamination

Ce rappel intervient quelques mois après d’autres scandales alimentaires. En mars dernier, la contamination de pizzas Buitoni par la bactérie E.coli avait provoqué la mort de deux enfants.

À deux semaines de Pâques, c’était au tour de la marque Kinder, du groupe Ferrero, de rappeler des chocolats pour suspicion de salmonelle. Un rappel accompagné par celui des Fromageries de Normandie quelques jours après. La marque du groupe Lactalis avait identifié une source probable de contamination par la bactérie listeria.