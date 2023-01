Manifestation des médecins généralistes: que peuvent espérer les grévistes?

Après deux semaines de grève, les médecins libéraux vont être reçus par le ministre de la Santé ce jeudi. Ce même jour, ils sont appelés à manifester dans Paris. Ils réclament une revalorisation du montant de la consultation à 50 euros au lieu de 25 euros.

Les médecins libéraux sont appelés à défiler dans la rue ce jeudi, à Paris, à l'appel du collectif "Médecins pour demain", né sur les réseaux sociaux. Ils doivent se retrouver à 13h place du Panthéon, avant de défiler jusqu'au ministère de la Santé.

Un mouvement de grève est en cours depuis le 26 décembre dernier. Les médecins demandent une revalorisation de la consultation, et plus généralement protestent contre leurs conditions de travail et alertent sur leur épuisement. Une grève qui n'est "vraiment pas responsable" selon les mots de la première ministre, Élisabeth Borne, mardi dernier, sur France Info.

François Braun doit recevoir, à 14h, trois membres du collectif au ministère ainsi que trois représentants des syndicats qui soutiennent le collectif, à savoir: UFML, FMF, SML. Qu'est-ce que les médecins peuvent obtenir?

Une revalorisation à 50 euros, "extravagant"

Il y aura une revalorisation. La caisse nationale de l'assurance maladie s'y engage, mais de quel ordre? Les négociations entre la CNAM et les médecins ont débuté en novembre dernier. Elles doivent s'achever fin février. D'ici là, tout est sur la table selon le ministère de la Santé, qui appelle tout de même les médecins à la responsabilité.

Les organisations syndicales s'accordent toutes pour dire que 25 euros par consultation ce n'est pas assez, “indigent” même selon certains. Mais ensuite, les avis divergent. Le collectif "Médecins pour demain" ou encore le syndicat "jeunes médecins" plaident pour une consultation à 50 euros pour créer un choc d'attractivité.

Un montant déjà qualifié d'"extravagant" par le patron de l'assurance maladie. D'autres organisations militent pour un tarif différencié selon la complexité des consultations pour valoriser leurs compétences. La dernière augmentation date de 2016, où la consultation était passée de 23 à 25 euros.