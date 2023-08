Numéro d'urgence, rappels: face à la canicule, le gouvernement infantilise-t-il trop les Français?

Contre les fortes chaleurs qui touchent actuellement la France, le gouvernement a mis en place un numéro d'information et la Première ministre Elisabeth Borne a tenu à rappeler les bons gestes à adopter face à la canicule. Mais pour certains, l'exécutif continue d'infantiliser les Français.

Face au dôme de chaleur et à la canicule, le gouvernement se mobilise. Après une réunion interministérielle autour de la Première ministre Elisabeth Borne jeudi, l'exécutif a mis en place un numéro d'urgence tandis que la cheffe du gouvernement elle-même ne rappelle les bons gestes à adopter face aux températures élevées: rester au frais et boire de l'eau notamment.

Des conseils évidents qui irritent certains sur les réseaux sociaux et aussi sur le plateau des "Grandes Gueules". Le gouvernement, qui multiplie les campagnes de conseils de ce type depuis la pandémie de Covid-19, est accusé d'infantiliser les Français: " "On nous a tellement dit tout et n'importe quoi pendant le Covid qu'on va être de moins en moins réceptifs aux messages de prévention du gouvernement", peste sur RMC et RMC Story l'enseignante Barbara Lefebvre.

"On nous infantilise!", abonde Guillaume, un auditeur. "Mes grands-parents de 80 ans, quand il fait chaud, ils passent la journée au sous-sol. Même eux ont compris ça", ajoute-t-il.

"Les gens n'y pensent pas"

Même son de cloche pour le cheminot Bruno Poncet qui note cependant que chaque année pourtant, des incidents liés à la chaleur comme des bébés oubliés dans des voitures, font l'actualité: "Il y a des gens qui n'impriment pas. On va donc infantiliser peut-être 80% de la population mais il y en a 20% qui ont sûrement besoin de piqûre de rappel", estime le syndicaliste.

C'est ce qu'assure Géraldine, infirmière dans l'Allier: "Tous les jours chez mes patients il faut fermer les volets, il faut leur dire de boire. Ce n’est pas une question d’infantilisation, c'est juste que les gens n’y pensent pas", explique-t-elle ajoutant que les personnes âgées ne sont pas les seules concernées.

"Et qui cela dérange que le gouvernement matraque ça à la télé ? Il y a des gens à qui ça va servir. Si ça vous agace, vous changez de station de radio ou de chaîne de télévision", martèle l'infirmière.

Le thermomètre doit dépasser les 40°

Face aux fortes chaleurs, 19 départements ont été placés en alerte canicule orange par Météo-France. Des températures dépassant les 40 degrés sont attendues sur le sud-est à partir de dimanche.

Une plate-forme d'information intitulée "Canicule info service", a été activée ce vendredi. Elle est joignable au 08 00 06 66 66. L'appel est gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine, de 9h à 19h.