EN DIRECT - Canicule: le "dôme de chaleur" s'étend en France, 19 départements en alerte orange

Les températures grimpent partout en France avec une canicule qui se poursuit et s'étend à quasiment tout le territoire. 10 jours de chaleur sont prévus par Météo France, qui prévient que ce sera probablement l'épisode le plus chaud de l'été 2023. Des conditions climatiques parfois extrêmes qui ont de sérieuses conséquences sur la vie quotidienne, la santé, la faune et la flore.

L'inquiétude aux urgences L'inquiétude est de retour aux urgences. Qui dit fortes chaleurs, dit inévitablement problèmes de santé et donc de nombreux recours aux services d'urgence des hôpitaux. "On aura 5, 10, voire jusqu'à 20% d'augmentation de l'activité", assure à RMC Christophe Prudhomme, porte-parole de l'association des médecins urgentistes de France (AMUF).



Les 19 départements en alerte orange Météo France a donc placé 19 départements en vigilance orange pour ce vendredi sur une diagonale allant du Gers au Doubs: L'Allier, le Cantal, le Puy-de-Dôme, le Doubs, le Jura, la Saône-et-Loire, la Corrèze, le Gers, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne, l'Ain, la Loire, la Haute-Loire, l'Isère, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. 19 départements ont été placés en vigilance orange canicule par Météo-France ce vendredi. © BFMTV



La vague de chaleur s'intensifie en France Bonjour à tous et bienvenue sur ce Live qui traitera de toute l'actualité lié à la canicule qui touche la France et une grande partie du bassin méditerranéen. Ce nouveau coup de chaud s'annonce comme le plus important de l'été, avec 19 départements déjà placés vendredi en vigilance orange canicule par Météo-France.