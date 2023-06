"On m'a dit de perdre 15 kg": elle a été recalée de la gendarmerie à cause de son poids

Aspirante gendarme, une habitante de Saône-et-Loire a été recalée à l'examen médical en raison de son poids. Le médecin lui a conseillé de perdre 15 kilos avant de retenter sa chance l'année prochaine.

Elle rêvait d’être gendarme. Sandy, une habitante de Saône-et-Loire, a été recalée de la gendarmerie à cause de son poids. Après avoir passé plusieurs épreuves depuis le début d’année, elle a pourtant vu son rêve de devenir gendarme-adjoint s'évanouir.

Nationalité française, casier judiciaire vierge, plus de 17 ans et journée d’appel effectuée: elle réunit pourtant toutes les conditions d'admission. Mais au moment de la visite médicale, le 31 mai dernier, le verdict tombe: "J’ai fait des tests visuels, auditifs, du cœur, puis ils m’ont pesée. Et quand je suis passée devant le médecin, il m’a dit que j’étais inapte et qu’il fallait que je perde 15 kg car mon IMC était de 32 et il fallait qu’il passe à 30", raconte Sandy ce mardi aux "Grandes Gueules".

Qu'est-ce que l'IMC?



L'IMC, l'indice de masse corporelle, est le rapport entre le poids et la taille d'une personne selon son âge et son sexe et s'obtient en divisant le poids en kilos par le carré de la taille en mètres. Selon l'OMS, un IMC compris entre 18,5 et 25 est considéré comme normal. Au-delà, on est considéré en surpoids avec différents stades jusqu'à l'obésité morbide au-dessus de 40. En-dessous, on parle de dénutrition ou d'anorexie à 16.

"Ce n’est pas parce que j’ai du poids en plus que je n’ai pas de physique"

C'est donc cet IMC qui empêche Sandy d'intégrer la gendarmerie dès cette année et qui l'oblige à perdre plusieurs kilos avant de retenter sa chance dans un an. "Je pense être capable de les perdre mais c’est assez bouleversant d’apprendre ça", déplore-t-elle sur RMC et RMC Story, ajoutant ne pas avoir eu connaissance de ce paramètre avant le verdict du médecin.

"On ne m’avait pas donné toutes les conditions, pourtant j’avais fait des recherches, j’avais parlé à un recruteur, je lui avais parlé de mon corps et de mon poids, il m’avait dit qu’il n’y avait pas de problème", explique-t-elle.

Sandy estime avoir été discriminée: "J’ai du mal à accepter mon corps mais ce n’est pas parce que j’ai du poids en plus que je n’ai pas de physique. Je fais du sport trois fois par semaine. Je n’ai jamais rien abandonné", ajoute-t-elle, ne s'estimant pas handicapée par son poids. "Je dois y retourner dans 12 mois avec 15 kilos en moins. Pour ça, je vais continuer de faire du sport et réduire mon apport calorique", assure-t-elle, déterminée.

"Un danger pour sa santé"

Pour Geoffrey, sapeur-pompier à Cambrai dans le Nord, l'IMC a pourtant un rôle important et le respecter est essentiel pour de tels métiers. "32, c’est un IMC d’obésité modérée, c’est un danger pour sa santé", juge-t-il, assurant avoir vécu la même mésaventure à quelques détails près. "Avec mon IMC à 29,5, parce que je fais beaucoup de musculation, j’ai failli être rejeté. Le médecin m’a dit de perdre du poids, c’est ce que j’ai fait et je l’ai vu sur mes performances dans mon métier", assure le soldat du feu, qui mesure 1m85 pour 92 kg.

De son côté Sandy l'assure, elle est déterminée à se représenter l'année prochaine, avec 15 kilos en moins.