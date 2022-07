Réintégration des soignants non-vaccinés: "C’est incompatible avec nos fonctions de soignants"

Environ 500 soignants non-vaccinés suspendus attendent toujours de réintégrer l'hôpital. Mais certains soignants vaccinés en poste estiment que cette réintégration reste incompatible en pleine septième vague de Covid-19.

Remettre sa blouse blanche, Julien, soignant suspendu en fin d'année dernière, ne demande que ça. Il aimerait renouer avec sa vocation pour le bien de l'hôpital. "Cela me paraît logique étant donné qu’il y a du manque d’effectif partout et qu’on est de l’effectif qui peut être là. Il suffit d’ouvrir la porte", assure-t-il à RMC.

Comme lui, ils sont environ 500 soignants, non-vaccinés, soit 0,3% du total des effectifs, à avoir été suspendus en octobre 2021. Pendant presque un an, Julien a vécu de petits boulots d'intérim, une situation difficile qu'il a toujours du mal à avaler.

"Après avoir donné tant d’années avec du cœur toute mon énergie, me retrouver rejeté comme un outil dont on n’aurait plus besoin et qu’on jette à la poubelle, ça fait très mal", déplore le soignant suspendu.