Sécheresse: faut-il arrêter d'arroser les terrains de football?

Comme pour les terrains de golf, la polémique enfle après les images de pelouses parfaitement entretenues et arrosées des clubs de football. Mais la vérité est que seul les clubs professionnels disposent d'une dérogation. Dans la plupart des clubs amateurs, les pelouses ne sont plus arrosées depuis longtemps.

Des vagues de chaleur à répétition, des incendies importants, une pénurie d’eau et des restrictions dans de nombreux départements français marquent la France cet été. Des restrictions qui ne touchent pas seulement les particuliers et les agriculteurs. Les clubs de football sont également directement impactés.

Pourtant avec la reprise du championnat de Ligue 1 le week-end dernier, on a vu les pelouses largement arrosées avant, voir pendant les matchs. Des images qui ont pu choquer certains. Mais pour Didier Esor, président de la Ligue de football des Pays de la Loire, c’est indispensable pour les clubs pro.

“Effectivement, ça peut choquer, mais il s’agit tout simplement de préserver une activité extrêmement importante. Par rapport aux clubs, il y a tout un processus économique qui fonctionne. Effectivement, on a ces terrains qui sont arrosés, mais il faut savoir que c’est aussi un arrosage qui est aujourd'hui très bien conçu et qui permet aujourd’hui de récupérer les eaux. C’est le cas à Nantes où la nouvelle pelouse permet de récupérer les eaux qui ne sont pas utilisées", met-il en avant.

S'il y a donc une dérogation pour les clubs professionnels, le ministère de la Transition écologique rappelle que cet arrosage "doit néanmoins se limiter au strict nécessaire et peut se voir interdit en cas de pénurie d’eau potable".

En revanche, pour les clubs amateurs, dans les régions placées en rouge pour l’alerte sécheresse (68 départements ci-dessous), l’arrosage des pelouses est interdit. Dans beaucoup de clubs, c’est le désarroi avec des terrains “cramés”, secs et impraticables voire dangereux pour l'intégrité physique des joueurs.

93 départements concernés par des restrictions d'eau © DR

Le premier tour de la Coupe de France en suspens

Mais pour Didier Esor, ces clubs amateurs ne doivent pas avoir de dérogations particulières.

“Aujourd'hui, le football est un football citoyen et nous sommes concernés comme tout le monde par la sécheresse. Les clubs de football s’adaptent. C’est difficile même si ceux qui ont des terrains synthétiques sont moins pénalisés. Les autres, en fonction des situations, ont peu encore arrosé parce qu’il reste encore de l’eau dans les nappes phréatiques, mais globalement, la plupart des terrains ne sont plus arrosés depuis plus ou moins longtemps. Ça pose parfois des problèmes au niveau des entraînements. La reprise des compétitions pour la plupart des clubs français se fait avec le premier tour de la Coupe de France. On va essayer de s’adapter pour que les matchs puissent avoir lieu”, explique-t-il ce mercredi sur RMC.

La ligue de football professionnel a en tout cas annoncé vendredi dernier suspendre le championnat des pelouses, qui récompensait les terrains les mieux entretenus, après concertation avec les clubs et l’Etat. Celui-ci est suspendu “jusqu’à nouvel ordre” pour inciter à plus de sobriété, la LFP invitant les clubs à un arrosage "le plus raisonné possible".