Sexe: vers une panne de libido chez les jeunes de 18 à 25 ans?

Selon une étude révélée en février, près d’un 18-25 ans sur deux n’a pas eu de partenaire sexuel au cours de l’année écoulée. Que se passe-t-il? C’est le reportage de la rédaction de RMC.

Le désir se délite chez les 18/25 ans. 43% d'entre eux, presque un jeune sur deux, n'ont connu aucun partenaire sexuel lors de l'année écoulée, selon une étude Ifop révélée en février.

Une abstinence (volontaire ou non) qui a tendance à s'accélèrer… Il y a 8 ans, seulement 25% des jeunes interrogés déclaraient n'avoir eu aucun rapport sexuel lors de l'année écoulée. L'âge du premier rapport sexuel a, quant à lui, peu évolué depuis 20 ans : il est de 17 ans pour les hommes, et 17 ans et 6 mois pour les femmes.

A 21 ans, Marc, a déjà été en couple en 2022. Et pourtant, avec sa copine il n'ont pas eu de rapports sexuels. La raison? “La peur de blesser, je trouve que c’est quelque chose qui est très engageant en soi, le sexe”, avance-t-il.

Enchaîner les conquêtes, ce n'est pas du tout la priorité de Paul, qui estime que “les histoires d’un soir, ça ne satisfait plus”.

“Je trouve que ça va un petit peu dans l’optique de la société en ce moment, on parle énormément de consommation et là on dit de faire attention. Donc à mon avis, ça peut avoir un lien : une consommation raisonnée, aussi dans les relations sociales”, tente d’analyser ce Parisien.

Sexualité et performance, génèrent beaucoup de stress chez Emma, la faute aussi aux réseaux sociaux selon elle. “On cherche tous l’idéal, et on se compare beaucoup aux autres. On est donc très vite jugés, et on perd vite confiance”, déplore-t-elle.

Le porno au coeur du problème?

Pour Lucie, le sexe est aussi un plaisir... plus solitaire, afin de mieux se connaitre. “Chez les femmes, c’est hyper tabou de parler de masturbation. C’est un truc qui complète la vie sexuelle, notamment des femmes”, assure la jeune femme.

Dans le sex-shop voisin, le gérant observe de plus en plus de jeunes acheter des sex-toys. Certains viennent avec leurs parents. La pratique a quadruplé en moins de 15 ans. Autre concurrence : les sites pornographiques, explique la sexologue Michelle Boiron.

Porhub, site internet le plus consulté au monde, agrège par exemple 2.5 milliards de visiteurs annuels, devant Netflix ou Tiktok.

“La relation sexuelle est active, mais la masturbation devant un film porno est passive. L’effet le plus délétère du porno, indépendamment de l’addiction, c’est la passivité. Ils se prennent très jeunes des images de la sexualité qui n’est pas la bonne, qu’ils ne retrouveront jamais dans la vraie vie”, développe Michelle Boiron.

Et plus généralement, plus on passe de temps devant un écran, plus notre libido baisse.