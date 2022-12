Téléthon 2022: plus de 78 millions d’euros de promesses de dons, en progression depuis 2021

La 36ème édition du Téléthon aura permis de récolter plus de 78 millions d’euros de promesses de dons. Un montant en hausse comparé à l’édition précédente, marquée par les restrictions liées à la pandémie de Covid-19.

Revenu pleinement sur le terrain, le Téléthon 2022 s'est achevé sur un compteur de plus de 78 millions d'euros dimanche vers 02H00, soit un niveau de promesses de dons supérieur à celui enregistré en 2021 en fin d'émission.

Après 30 heures de programme, 78.051.091 d'euros ont été promis au total contre 73.622.019 d'euros l'an dernier. Et ce, alors que les dons peuvent encore être faits jusqu'au vendredi 9 décembre par téléphone (3637) ou sur internet (téléthon.fr).

"Merci du fond du coeur pour votre solidarité, votre générosité", a déclaré dans un communiqué la présidente de l'organisation AFM-Téléthon, Laurence Tiennot-Herment.

"C'est le Téléthon des retrouvailles après deux années de frustration. On connait la situation économique. Il y a l'inflation mais aussi la Coupe du Monde (de football) et pour autant sur le terrain c'est la fête et les retrouvailles. Tous les ans, les Français nous renouvellent leur confiance car ils voient les victoires de la recherche", a-t-elle peu avant dit à l'AFP.