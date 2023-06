"Tentons une expérimentation du cannabis récréatif": le maire de Bègles interpelle Emmanuel Macron

Pour lutter contre les problèmes liés au cannabis, le maire de Bègles (Gironde) veut expérimenter la vente encadrée du cannabis récréatif. Selon lui, cela permettrait de lutter contre le trafic, faire baisser la consommation, tout en profitant financièrement à l'Etat.

Le maire de Bègles, en Gironde, veut faire de sa ville un laboratoire. Clément Rossignol-Puech, maire EELV de la ville depuis 2017, veut en faire "le premier territoire d’expérimentation pour la culture, la vente et la consommation encadrée du cannabis récréatif" en France.

Selon lui, la politique française en matière de lutte contre le cannabis est un "échec" et il est urgent d'expérimenter d'autres solutions que la répression. "Nous avons le plus grand nombre de consommateurs en Europe et nous avons la législation la plus répressive d'Europe. Ce tout répressif ne fonctionne pas et nous avons de vrais problèmes", avance-t-il ce jeudi dans "Apolline Matin" sur RMC et RMC Story.

Ces problèmes, c'est l'insécurité liée aux points de deals que les démantèlements successifs ne permettent pas d'éliminer dans la durée, des produits dont on ne peut contrôler la qualité et la nocivité, et un manque à gagner économique pour l'Etat et la société, explique l'élu.

Clément Rossignol-Puech constate ainsi dans sa commune, "comme dans de nombreuses villes de banlieues de France", l'échec de l'action policière contre les trafics: "Nous avons des consommateurs dans l'agglomération bordelaise et ce nombre augmente, tout comme le THC. Ce produit (le cannabis, ndlr) doit être traité comme le tabac et l'alcool avec de vraies politiques de santé publique".

Faire diminuer la consommation en légalisant

Un tel traitement permettrait de faire diminuer la consommation selon l'élu. "Cela peut sembler contre-intuitif mais ça pourrait faire diminuer la consommation. Avec des politiques de santé publique très fortes, la consommation d'alcool et de tabac a diminué", assure Clément Rossignol-Puech.

Et une "légalisation partielle de ce marché", estimé à 4 milliards d'euros en France environ, "permettrait de financer la police, la justice et des centres d'addictologie", plaide le maire, qui veut "une décision nationale".

Ce constat, Clément Rossignol-Puech n'est pas le seul à le faire. Le Conseil économique social et environnemental (CESE), s'est lui-même prononcé dans un rapport publié en janvier dernier pour une "légalisation encadrée des usages dits récréatifs du cannabis".

"Prêt à faire avancer le débat en France"

Pour convaincre ses administrés, le maire de Bègles organise ce jeudi une table-ronde dans sa commune en compagnie de médecins, d'addictologues, de producteur de CBD, d'une représentante du syndicat de la magistrature, et d’Amine Kessaci, jeune Marseillais qui a perdu son frère dans une fusillade sur fond de trafic de drogues.

Prochaine étape pour Clément Rossignol-Puech, convaincre Emmanuel Macron. "J'ai interpellé le président de la République en lui disant que j'étais prêt à faire avancer le débat en France. Il y a une expérimentation sur le cannabis thérapeutique, tentons une expérimentation sur le cannabis récréatif", appelle le maire de Bègles.