Tour Insee: le projet de démolition se poursuit, les riverains interpellent le gouvernement

Propriété de l'État, la Tour Insee, située à Malakoff (Hauts-de-Seine), doit être démolie. Mais la mairie et une association de riverains s'y opposent. Un mois après leur réception par le ministère de la Transition écologique, ils attendent toujours une réponse du ministe.

La tour de la discorde. La Tour Insee, un bâtiment de 50 mètres de haut construit dans les années 1970 à Malakoff (Hauts-de-Seine), dans la banlieue parisienne, doit être démolie. L’Etat prévoit d'y construire à la place, en bordure du périphérique parisien, un nouveau bâtiment qui accueillera les ministères de la Santé, des Solidarités et du Travail.

Mais les riverains et la mairie s’y opposent. Ils veulent sauver cette Tour emblématique de leur entrée de ville. Selon eux, sa démolition est une aberration écologique. En mars dernier, notre première enquête avait montré que les travaux de démolition émettront au moins 20% de CO2 en plus qu'une réhabilitation.

Même si le nouveau bâtiment aura de meilleures performances énergétiques à long terme, cela ne compensera pas les tonnes de dioxyde de carbone émises pour la construction-reconstruction du bâtiment. Cette donnée, les ministères en question l'assument et avancent un coût financier moins élever et un bâtiment plus facile à aménager et livré plus rapidement.

Un rendez-vous mais pas de réponse du ministère de la Transition écologique

Depuis, la maire de la ville et l’association In C’Malakoff ont manifesté devant le ministère de la Transition écologique, le 11 avril dernier. Ils ont été reçus pendant plus d’une heure par des conseillers du ministre Christophe Béchu. Mais le résultat est assez décevant selon les responsables associatifs:

"Les personnes qui les ont reçues ne connaissaient rien au dossier sur le plan environnemental", explique Dominique Cordesse, la vice-présidente d'In C'Malakoff.

Elle dénonce une promesse non-tenue de la part du ministère: "Ils nous ont dit que le dossier serait transmis au ministre et que nous aurions une réponse sous un mois. Un mois après nous n'avons aucune réponse."

Démolition prévue en septembre

Pendant ce temps-là, le chantier continue et le désamiantage de la Tour a commencé. Les échafaudages sont apparus le long du bâtiment et les ouvriers s’activent dans la poussière, avec une fin des travaux prévue pour le mois de septembre. Après, ce sera officiellement le temps de la démolition de la Tour.

La maire de Malakoff, Jacqueline Belhomme, va à nouveau interpeller le ministre de la Transition écologique pour qu’il tienne son engagement.

"Tant qu'ils n'ont pas commencé à démonter la Tour, on a toujours l'espoir d'un retour en arrière de la part de l'État. On continue à mettre la pression", explique l'édile.

Pour continuer à mettre cette pression, la mairie et l’association ont organisé une grande réunion publique hier soir. Un moyen aussi de faire circuler leur pétition. Déjà plus de 18.000 signataires demandent l’arrêt du projet du gouvernement.

