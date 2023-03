Carburants: "On est en risque, mais il y a des stocks d'Etat" explique le patron d'Intermarché

Sur RMC-BFMTV, le président du groupement "Les Mousquetaires", Thierry Cotillard, reconnaît qu'il y a un "risque" de manquer de carburants dans le pays en raison des grèves des raffineries.

Bientôt des pénuries? Les expéditions de carburants sont toujours bloquées jeudi matin à la sortie des raffineries du groupe TotalEnergies en France, afin de protester contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. Thierry Cotillard, président du groupement "Les Mousquetaires" regroupant notamment Intermarché et Netto, est revenu ce jeudi sur RMC-BFMTV sur les inquiétudes de certains Français concernant l'approvisionnement en carburant, en raison des grèves touchant le secteur des raffineries.

Il nuance en rappelant qu'il y a tout de même une "bonne nouvelle": le fait que l'on n'ait pas encore puisé dans les stocks stratégiques de l'Etat.

"Comme il y a des raffineries qui commencent à ne plus expédier, on est en risque. Mais il y a des stocks d'urgence d'Etat dans lesquels on n'a pas puisé. Si les raffineries ne nous livraient pas, on aurait cette solution et on tiendrait quelques jours", assure-t-il.