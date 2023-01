"Des lâches, mon 4x4 pollue moins que leurs voitures": les dégonfleurs de SUV frappent de nouveau

Le collectif "Stop SUV Lille" a mené une nouvelle opération de dégonflage des pneus dans la nuit de mercredi à jeudi à Lille. Une pratique dénoncée dans les "Grandes Gueules", dont certaines rappellent que les SUV consomment souvent bien moins que d'autres voitures.

Les dégonfleurs de SUV ont encore frappé. Dans la nuit de mercredi, les membres d'un collectif écologiste ont dégonflé les pneus de 65 SUV à Lambersart, un quartier cossu de la banlieue de Lille. L'action a été revendiqué par le groupe "Stop SUV Lille".

"Dans la nuit du 23 au 24 janvier, une vingtaine de militants ont dégonflé 65 SUV" les mettant "hors d'état de nuire", assure le collectif dans un communiqué. "De manière organisée et à l'aide de haricots", ils ont bloqué "les valves des roues qui se sont ainsi vidées de leur air", poursuit le collectif.

Les propriétaires des voitures visées ont ainsi découvert leurs pneus dégonflés au petit matin, ainsi qu'un tract titré "Non à votre véhicule polluant, changez de voiture" et expliquant pourquoi ils ont été visés:

"Pour limiter le réchauffement climatiques (sic) et l'extinction des espèces, et alors que l'augmentation de la hausse des ventes de SUV représente la deuxième cause de la hausse des émissions de gaz à effet de serre en France, elles et ils (les activistes, ndlr) souhaitent par cette action faire baisser la vente de SUV", explique le communiqué, alors que le collectif estime ces véhicules "particulièrement lourds et imposants, plus consommateurs en énergie et de fait, plus émetteur de gaz à effet de serre".

"C'est absurde d'avoir un SUV en ville"

Ces actions sont récurrentes un peu partout en France. Des actions qui font bondir ce vendredi sur le plateau des "Grandes Gueules": "C'est affligeant, j'espère qu'un jour ils se dégonfleront le cerveau. Ils font des actions qui ne servent à rien et discréditent la cause qu'est l'écologie", estime l'avocate Sarah Saldmann.

Plus concrètement, plusieurs voix rappellent que de nombreux véhicules modernes dont des SUV: "Moi j'ai un 4x4 moderne, je suis sûr qu'il est moins polluant que les bagnoles dans lesquelles ils roulent", avance Burno Pomart sur RMC et RMC Story. Certains SUV comme le Wolkswagen Tiguan ou le Renault Kadjar consomme en effet autant que de petites voitures comme la Renault Clio et parfois moins que des véhicules plus anciens et de petite taille comme la Peugeot 306.

"C'est absurde d'avoir un SUV en ville", assure Etienne Liebig. "Il faut être con et avoir des problèmes d'identité personnelle pour avoir une grande voiture en ville", ajoute-t-il rappelant qu'en ville, 60% des déplacements en voiture se font pour des trajets de moins de 2 km. Et devant l'argument de la praticité des SUV, l'éducateur s'interroge sur l'intérêt d'avoir 4 roues motrices en ville.

Sécurité et praticité

"Mon SUV à deux roues motrices, ce n'est pas un 4x4, c'est ça le problème, c'est la méconnaissance des gens", lui répond Bruno, propriétaire d'un SUV et mécanicien de formation. "J'ai un bébé, j'ai un lit pliant, un petit bain pliant et aussi mes affaires de football. Une autre voiture, ce n'est pas aussi pratique", ajoute-t-il.

"Mon beau-fils à un Ramcharger à l'éthanol qui consomme moins que ton scooter", ajoute Bruno Pomart à l'attention d'Etienne Liebig. "Il l'a pris parce que j'ai trois petits-enfants et ma fille se sent plus en sécurité dans ce véhicule", ajoute-t-il.

"On dit que le SUV consomme parce que c'est une voiture lourde, mais il y a plein de berlines qui sont plus lourdes que des SUV. Mon Opel Corsa consommait beaucoup plus que mon SUV, on faisait des petits trajets de ville et ces voitures ne sont pas faites pour la ville, les moteurs consomment et s'encrassent. Et il y a toutes les petites voitures que l'on n'attaque pas mais qui sont en 6 cylindres qui consomment beaucoup plus qu'un 4 cylindres", ajoute le mécanicien Bruno.