"Votre véhicule est néfaste": un collectif s'en prend aux pneus des SUV

"Les dégonfleurs de SUV" ont revendiqué le dégonflage des pneus de plusieurs véhicules fin juillet en France. Une action menée pour des raisons écologiques, selon le mot laissé sur le pare-brise des véhicules concernés.

"Vous n'êtes pas notre cible, c'est votre véhicule". Depuis quelques jours, un collectif français nommé "Les dégonfleurs de SUV" dégonflent volontairement les pneus de véhicules types SUV pour des raisons écologiques. Le 28 juillet, le groupe a notamment revendiqué sur Twitter le dégonflage de "35 tanks dans une ville de l'ouest de la France".

Ce mouvement est né en Angleterre en mars dernier, avec le collectif The Tyre Extinguishers, et s'est répandu depuis dans plusieurs pays, comme la Belgique, la Suède ou encore la France.

"Un désastre pour le climat"

Après avoir agi, "Les dégonfleurs de SUV" ont pour principe de laisser un mot sur le pare-brise des véhicules concernés afin d'expliquer leur geste.

"Nous faisons cela car un véhicule de cette taille dans une ville est particulièrement néfaste", peut-on lire sur le mot partagé par le collectif sur Twitter. "C'est un désastre pour le climat", ajoute le collectif, appelant à "réduire immédiatement nos émissions" de gaz à effet de serre.

Les dégonfleurs évoquent aussi d'autres arguments. "Il y a aussi des conséquences sur le voisinage. [...] Les accidents impliquant des SUV sont plus graves pour leurs victimes et causent plus de mortalité" notent-ils.

Les émissions de CO2 des SUV pointées du doigt

Et puisque "les gouvernements ne le font pas", les dégonfleurs décident d'agir eux-mêmes et demandent aux conducteurs de SUV de se "déplacer sans conduire de tank, en marchant en vélo, ou en prenant les transports publics". Même punition pour les conducteurs de SUV électriques ou hybrides.

"Peu importe, sa taille et son poids énorme engendrent un coût environnemental démesuré et le rendent plus dangereux", justifie le collectif.

Plusieurs études montrent en effet la responsabilité importante des SUV dans le total des émissions de gaz à effet de serre. "Alors que l’AIE [Agence internationale de l'énergie] avait montré que les SUV étaient la deuxième source de hausse des émissions de GES d’origine énergétique dans le monde entre 2008 et 2018 derrière le secteur de l’énergie, l’analyse ici menée par le WWF France permet d’affirmer que ces véhicules représentent également en France la seconde hausse d’émissions de GES d’origine énergétique sur cette même période, derrière l’aérien" note l'ONG WWF dans un rapport publié en octobre 2020.

"C'est irresponsable"

Alors que certains félicitent le collectif pour ses actions sur Twitter, d'autres dénoncent "une dictature verte".

"Je pense que c'est irresponsable de dégonfler un pneu. Est-ce qu'ils connaissent les propriétaires du SUV? Est-ce qu'ils savent si ce sont des personnes handicapées ou malades? Ils choisissent de dégrader les pneus de ces gens sous un motif idéologique" dénonce une auditrice à l'antenne de RMC.

Ca n'est pas la première fois qu'un collectif agit de la sorte en France. Comme le rappelle Libération, des faits similaires ont pour la première fois été constatés en 2005, et reproduit plus récemment en 2019.