Être payé pour ne pas prendre sa voiture: fausse bonne idée pour désengorger les routes?

La métropole de Lille tente une expérience pour réduire la circulation et les bouchons que connaissent les automobilistes de la région. Une sorte d'écobonus, qui laisse les spécialistes perplexes.

Être payé pour ne pas prendre sa voiture: c'est l'idée de la métropole européenne de Lille pour tenter de désengorger ses routes. L'agglomération est en effet sujette à des blocages récurrents aux heures de pointe, sur les autoroutes d'entrée et sortie de la ville notamment. A partir de ce lundi, les pré-inscriptions sont ouvertes pour participer à une expérimentation qui se déroulera entre mai et juin 2023, avant le test grandeur nature en septembre.

"Sur le papier, c'est ce qu'on appelle un miroir aux alouettes. On va dépenser 11 millions d'argent public pour permettre à 5.000 personnes de ne pas prendre leur voiture quatre ou cinq jours par semaine et espérer désengorger 750 voitures sur l'A23 et A1 dans une région un peu surchargée", explique ce lundi sur RMC Benjamin Cuq, journaliste spécialisé dans l'automobile.

Si cet objectif de 750 voitures en moins représente 6% du trafic selon les chiffres de la métropole, c'est un dispositif qui ne le convainc donc pas plus que ça. "Le bonus est de 4€ par jour plafonné à 80€ par mois, ce n'est pas négligeable, sauf qu'il faut le remplacer par une carte de transports à 62€ par mois", nuance-t-il, notant qu'à Lille comme à Paris, les transports en communs sont déjà saturés.

960 euros sur un an

Au total, un automobiliste pourra alors bénéficier d’un montant de 960€ à la fin de l’année. Pour tirer profit de cet incitatif financier, il suffit de s'inscrire sur une plateforme en ligne proposée par la métropole lilloise qui vient d'ouvrir ce lundi.

Sur les axes routiers concernés par les restrictions, des caméras seront installées sur les portiques qui devaient à l’origine servir à l’écotaxe. Ces caméras liront ensuite les plaques d’immatriculation de chaque conducteur. Si votre véhicule n'est pas détecté, vous recevrez alors un virement directement sur votre compte.

"Quand les pouvoirs publics préfèrent dépenser 11 millions (pour ça), plutôt que d'investir dans les tramways, c'est un peu inquiétant", tacle Benjamin Cuq, s'inquiétant également du possible "flicage" via ces caméras de vidéosurveillance.

Pierre Chasseray, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, n'est pas beaucoup plus convaincu, regrettant la complexité du procédé.

"On est les rois de l'usine à gaz. Je n'ai pas vu de système aussi complexe. Sur le papier, ce n'est pas punitif, mais il y a d'autres manières de procéder", estime-t-il dans Estelle Midi.

Il trouve que la création, comme l'a fait Lille souligne-t-il, d'un parking-relais gratuit et surveillé à l'entrée de la ville est une mesure par exemple beaucoup plus efficace. "Ça, c'est une mesure intelligente. Poussons dans les grandes métropoles ce type de parkings mais arrêtons avec les mesures bizarroïdes qui n'ont pas de sens", souffle-t-il.