Le permis de conduire numérique va bientôt arriver sur votre smartphone

Avoir son permis de conduire dans son smartphone, c’est pour bientôt. Une version numérique pour remplacer le bon vieux document papier va commencer à se déployer dès cette année. Comment ça va marcher et qu'est-ce que ça va changer?

Fini le permis de conduire oublié à la maison quand on se fait contrôler… Il sera bien au chaud dans notre smartphone (qu’on n’oublie jamais, lui !). Les premières expérimentations vont avoir lieu dans les Hauts-de-Seine, le Rhône et l’Eure-et-Loir à partir du troisième trimestre, avant un déploiement plus global. Concrètement, ça passera par l’application France Identité, en phase de test depuis plusieurs mois et qui doit servir de portefeuille numérique. Le permis y sera stocké et en cas de contrôle routier, on pourra présenter son smartphone. La police a un smartphone spécial pour valider ces pièces numériques. On pourra aussi se servir de ce document numérique pour certaines démarches administratives, où on nous demande de scanner ou de photographier le permis. En revanche, il faudra toujours garder une version papier, notamment si on va à l’étranger, où cette application ne sera pas reconnue dans un premier temps.

C’est la suite logique de la dématérialisation en cours de tous nos papiers d’identité. La carte d’identité numérique est elle aussi en phase de test depuis des mois. La carte vitale va aussi se déployer progressivement en mode numérique d’ici 2026. Une fois chez le médecin, plutôt que de présenter sa carte, il suffira de tendre son smartphone en mode sans contact. On évite la carte vitale oubliée à la maison ou perdue... Donc moins de feuilles de soin, des remboursements plus rapides, et on évite tout contact physique avec le médecin (donner sa carte, la reprendre... pas pratique en cas d’épidémie). Cela permettra aussi limiter les fraudes. A terme, on pourra même la prêter virtuellement, si par exemple les grands-parents doivent emmener leur petit enfant chez le médecin mais que la carte vitale est restée chez les parents.

Un échange surréaliste entre la SNCF et France identité

Et si on perd son smartphone? Normalement, il y aura un système de double authentification, mot de passe + envoi d’un sms. Donc même en cas de vol, ça limite les risques, il suffira de re-télécharger l’appli sur son nouveau smartphone. Mais c’est vrai que ce qui est en train d’arriver, c’est la fin du portefeuille. Paiement par smartphone, permis de conduire, carte vitale numérique, e-carte d’identité... A terme, on pourra se servir de ces outils pour s’authentifier dans plein de situations très concrètes. Pour les démarches en ligne, d’abord: faire une procuration, ouvrir un compte en banque, préparer une hospitalisation... Ou même déclarer vos impôts: il faut retrouver le numéro fiscal et le mot de passe que vous stockez dans un obscur dossier dans un obscur tiroir... Tout ça pourra se faire automatiquement grâce à cette carte d’identité numérique. On pourra aussi envoyer un justificatif d’identité à usage unique. Par exemple, quand on veut louer un appartement, qu’on vous demande une copie de votre carte d’identité, ou quand on veut ouvrir un compte en banque. Ça évite de devoir scanner sa carte papier, d’avoir des scans qui se baladent dans la nature, même sur votre ordi ou dans vos mails, ce qui favorise le vol et l’usurpation d’identité.

Le problème, c’est qu’il y a encore pas mal de pédagogie à faire. La SNCF, par exemple, ne reconnait pas ces documents d’identité dématérialisés et exige qu’on ait une carte physique, alors que c’est un document tout à fait officiel lancé par l’Etat. Il y a eu un échange surréaliste sur Twitter il y a quelques jours entre le compte de la SNCF et celui de France identité, l’un expliquant que dans un train, il faut absolument pouvoir présenter une pièce d’identité physique. Et l’autre, France identité, qui dépend du gouvernement, expliquant que le document numérique est tout à fait valide. Et la SNCF refuse de lâcher le morceau! Il faut s’attendre à quelques situations cocasses… Et puis, il y a la question des craintes que peut susciter cette technologie. Pour certains, dès qu’on parle d’identité électronique, c’est Big Brother qui est parmi nous. Un pas de plus vers la société de surveillance généralisée, le traçage de la population… D’abord, il faut préciser que ces cartes numériques ne seront pas obligatoires. En tout cas, ce n’est pas prévu pour le moment. Ensuite, toutes les données seront stockées dans la carte physique et dans le téléphone. Aucune ne sera stockée sur un serveur lié à l’application.