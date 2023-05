SNCF: la CGT Cheminots dépose un préavis de grève pour le 31 mai

La CGT Cheminots a déposé un préavis de grève pour le 31 mai. L'objectif est de mettre la pression sur la direction de la SNCF afin d'obtenir une augmentation de 6% des salaires.

Nouvelle pagaille en vue à la SNCF? La CGT Cheminots a en tout cas décidé de déposer un préavis de grève pour le 31 mai. Le syndicat entend mettre la pression sur sa direction, alors que se déroulera ce jour-là une table ronde sur les salaires.

Selon François Tejedor, secrétaire général de la CGT Cheminots PACA, le mouvement de grève "n'est pas que (pour) mettre la pression, c'est surtout (pour) mettre en lumière la colère des cheminots".

Pour lui, "ce sont ces attaques successives qui sont opérées contre le service public SNCF et contre les conditions sociales des cheminots, et par conséquent c'est ça qui est trop pesant".

Les autres syndicats appellent à un "rassemblement"

La CGT demande une revalorisation au moins égale à 3% pour tout le monde. En effet, comme l'explique François Tejedor, "l'inflation a continué d'augmenter depuis décembre".

En décembre 2022, la direction avait accordé une augmentation générale évolutive en fonction du niveau de rémunération de 2,7 %, en moyenne.

Mais "les négociations salariales qui se sont opérées en décembre étaient loin de nous satisfaire pour compenser déjà l'inflation de 2022 et 2021", critique le représentant syndical de la CGT Cheminots. Alors, ce dernier revendique une augmentation encore plus importante : "on demande 6% immédiatement", dit-il.

Les trois autres syndicats (Unsa Ferroviaire, SUD Rail, CFDT Cheminots) appellent, eux, à un simple "rassemblement".