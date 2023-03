Moteurs thermiques interdits en 2035: pourquoi l’Allemagne a obtenu un sursis

L’Allemagne a trouvé un accord avec la Commission européenne pour que les carburants de synthèse échappent à l’interdiction des moteurs thermiques en 2035.

La Commission européenne et l'Allemagne se sont mises d’accord sur un sursis pour les moteurs thermiques après 2035. Berlin avait stupéfié l’Europe début mars en bloquant au dernier moment un règlement interdisant la vendre des voitures à moteur thermique à partir de 2035 en Europe. Un accord pourtant approuvé en octobre.

Pourquoi ce volte-face ? Parce que l’Allemagne a considéré que l’Europe misait exclusivement sur la voiture électrique au détriment d’autres technologies, comme les carburants de synthèse. Les véhicules équipés d'un moteur à combustion pourront donc être immatriculés après 2035 s'ils utilisent ces carburants.

En quoi consiste cette technologie des carburants de synthèse? Ce sont des carburants qui sont encore en développement et qui seraient produits à partir d’électricité renouvelable ou bas-carbone, ou de CO2.

Uniquement pour du haut de gamme?

Avantages: des propriétés proches des carburants actuels (essence, gazole, kérosène), qui fonctionnent sur les voitures anciennes, propres. Mais ces avantages sont contestés par les ONG environnementales qui jugent cette technologie coûteuse (+50% le litre), énergivore et polluante (particules fines).

Quel est l’enjeu? Avec les e-carburants, on tient une technologie qui pourrait accorder au moins un sursis au moteur thermique, et donc à l’industrie automobile européenne. Ce n’est pas un hasard si la revendication allemande était soutenue par des constructeurs haut de gamme allemands et italiens.

De nombreux experts automobiles doutent par ailleurs qu'elle puisse s'imposer sur le marché face à des voitures électriques dont les prix devraient baisser dans les années à venir.