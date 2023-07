Panne à Montparnasse: comment se faire rembourser par la SNCF ?

Ce week-end de chassé-croisé des vacances a été mouvementé pour certains. Ceux qui passaient par Paris-Montparnasse ont vu leurs trains très retardés, vendredi soir et samedi matin, en raison d'une panne. Si vous avez été touché, vous pouvez demander des dédommagements à la SNCF.

Galère pour les usagers de la SNCF qui se dirigent, en ce week-end de chassé-croisé, vers l'Ouest de la France. La panne géante de signalisation, vendredi, à la gare Montparnasse, provoquée par la foudre, a perturbé largement le trafic des TGV vendredi soir et samedi matin. Avec de nombreux retards sur les trains, certains passagers ont même eu droit à une nuit d'hôtel payée par la SNCF ainsi que leur billet payé du lendemain.

Un remboursement ou un avoir ?

En matière d'indemnisation, la SNCF a fixé quelques règles. Pour un train retardé, la SNCF prévoit de vous rembourser 25% du prix de votre billet entre 30mn et 2h de retard, 50% entre 2h et 3h et 75% au-delà des trois heures de retard.

La SNCF propose toujours un avoir mais vous pouvez réclamer un virement bancaire directement, à partir d'une heure de retard: il suffit de le spécifier, sinon l'avoir sera automatiquement sélectionné.

Hôtel payé ou à se faire rembourser

Pour l'hébergement, le règlement ferroviaire européen stipule que la compagnie est obligée de vous prendre en charge, "dans la mesure du possible". À partir de 100 minutes de retard, sans proposition d'hébergement, le voyageur doit lui-même organiser son hébergement puis demander son remboursement.

Il est ainsi conseillé de garder tous les documents en cas de problème et s'il n'y a pas de réponse à votre demande d'indemnisation, vous pourrez ainsi solliciter le médiateur de la SNCF qui est impartial. De plus, pour les personnes prisonnières des trains pendant des heures, la SNCF est obligée d'offrir une bouteille d'eau aux voyageurs.