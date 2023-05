Pourquoi la France est le seul pays d’Europe où l'essence reste plus chère qu'avant la guerre en Ukraine

Dans "Apolline Matin" ce mercredi sur RMC et RMC Story, Emmanuel Lechypre explique les raisons des prix plus élevés des carburants en France par rapport au reste de l’Europe.

La France est le seul pays d’Europe dans lequel l’essence est plus chère qu’avant la guerre en Ukraine. Le prix moyen hors taxe du carburant dans les pays de la zone euro est revenu à son niveau de la fin février 2022, avant que la guerre en Ukraine n’affole les compteurs, comme les prix du pétrole.

En l’occurrence, 84 centimes d’euros le litre de SP 95, selon la Commission européenne. Mais en France, il est encore 16% plus élevé qu'avant la guerre. C’est un record. En Espagne, Belgique ou Italie, il reste bien un peu plus cher, mais 5% au plus. Il est même moins cher qu’avant la guerre en Allemagne ou au Luxembourg.

Plusieurs explications

Comment s’explique cette résistance des prix en France? Plusieurs explications: la grande distribution a besoin de reconstituer ses marges et ne cherche plus systématiquement à tirer les prix du carburant vers le bas dans ses stations-service.

Les grèves qui ont tendu l’approvisionnement ont renchéri les coûts des distributeurs, des coûts répercutés dans les prix d’autant plus facilement qu’en situation de pénurie, l’automobiliste ne fait pas la fine bouche.

Il y a aussi l’augmentation des charges des pétroliers français avec le certificat d'économie d'énergie, à la hausse en janvier. Ça sert à financer la rénovation énergétique des logements. Le SP95 contient également du bioéthanol, composé de blé et de maïs, dont les prix ont augmenté. Ça rajoute quelques centimes.

La ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher veut mettre la pression sur les distributeurs pour que les prix baissent plus vite.

Ils baisseront parce que le pétrole est plutôt sur une pente baissière, parce que des éléments de tensions conjoncturelles sur les prix vont se résorber (les grèves par exemple). Mais d’autres causes sont plus structurelles et ne disparaitront pas…