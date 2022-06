Prix des carburants: l’aide pas encore tranchée, "différents scénarios" selon Agnès Pannier-Runacher

"Ça va faire l’objet d’une concertation, explique la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher dans ‘ Apolline Matin ’ ce vendredi sur RMC et RMC Story . Nous avons besoin avec Bruno Le Maire et la Première ministre d’entendre les organisations syndicales, les représentants des entreprises, parce qu’ils ont besoin que leurs salariés puissent aller travailler sans écorner leur pouvoir d’achat. C’est une discussion que nous devons avoir collectivement, en intégrant les autres mesures de pouvoir d’achat. C’est une logique globale. Si vous avez plus de revenus, vous pouvez faire face à cette inflation. Pour poser la bonne réponse sur le carburant, il faut aussi intégrer tous les autres moyens par lesquels nous allons traiter le pouvoir d’achat."