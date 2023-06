Renfe: les trains espagnols arrivent en France avec des billets à 9 euros

L'opérateur ferroviaire national espagnol Renfe arrive sur le marché français sur les lignes Lyon-Marseille-Barcelone-Madrid. Pour son lancement, ce nouveau concurrent de la SNCF propose des billets de 9 à 29 euros.

Un nouveau concurrent pour la SNCF. Après Trenitalia, la compagnie nationale de chemins de fer italiens, installée sur la ligne Paris-Lyon-Turin-Milan depuis décembre 2021, Renfe, la société nationale ferroviaire espagnole, débarque en France avec ses trains à grande vitesse, les AVE.

Permise par l'ouverture à la concurrence depuis décembre 2020, cette nouvelle offre proposera des billets de lancement à petits prix, à partir de 9 euros, pour relier la France et l'Espagne depuis plusieurs gares du sud de la France: Lyon, Marseille, Aix-en-Provence, Avignon, Béziers, Montpellier, Narbonne, Nîmes et Perpignan, voire même Valence.

De 9 à 29 euros en prix de lancement

Ainsi, les liaisons nationales en France coûteront à partir de 9 euros. Il faudra débourser 19 euros pour relier la France à l'Espagne, sauf au départ de Lyon et Marseille où il faudra payer 10 euros de plus pour rejoindre Barcelone, Madrid, Gérone, Tarragone, Saragosse ou Figueres. Des lignes où la SNCF, via sa filliale à prix bas Ouigo, concurrence Renfe, notamment entre Barcelone et Madrid. Malgré ces tarifs bas, Renfe n'envisage pas se positionner en France comme un opérateur à bas coût.

"C’est la première fois qu’un opérateur espagnol circule au-delà de Perpignan et c’est donc un tournant pour la Renfe qui a en France, un marché prioritaire pour son internationalisation" explique l'opérateur espagnol dans un communiqué.

Pas de date pour la mise en vente des billets

Si ces liaisons ne sont pas une concurrence directe pour la SNCF, qui n'exploite plus ses lignes depuis l'abandon en décembre 2022 des trains "Renfe–SNCF en coopération", l'objectif à court terme de Renfe est de "devenir un opérateur de référence sur le marché ferroviaire français." L'opérateur espagnol vise ainsi une arrivée prochaine sur la ligne Lyon-Paris, en concurrence frontale avec la SNCF et Trenitalia, mais aussi "offrir de nouvelles connexions internationales et fournir ses services en France également en tant que prestataire de services publics."

Sur le même sujet Inquiétude à la SNCF: l'espagnol Renfe veut proposer des trajets Lyon-Marseille

Renfe travaille sur son arrivée en France depuis plusieurs mois et a mis plus d'un an pour obtenir toutes les autorisations nécessaires. "On n’arrête pas de nous mettre des bâtons dans les roues" avait même confié un cadre de Renfe au magazine Equinox. Aucune date n'est par contre donnée pour la mise en vente des billets sur ces lignes à grande vitesse. L'entreprise espère une annonce dans les prochains jours.