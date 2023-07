Roissy-Charles de Gaulle: un pilote d'avion américain contrôlé en état d'ébriété avant le décollage

A l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, un pilote américain de la compagnie United Airlines a été contrôlé en état d'ébriété juste avant le décollage. Il a été condamné à six mois de prison avec sursis.

Le vol Paris-Dallas a fini au tribunal de Bobigny (Seine-Saint-Denis), où un pilote d'avion américain a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir été contrôlé en état d'ébriété juste avant de prendre les commandes d'un vol, a rapporté le parquet ce mercredi.

Dimanche après-midi, la gendarmerie des transports aériens de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle procédait au contrôle d'alcoolémie de ce ressortissant américain, une heure avant le décollage pour les Etats-Unis de son Boeing 777 qui devait transporter 267 passagers vers Dallas.

"Le commandant de bord, dont les gendarmes notaient qu'il avait la bouche pâteuse, les yeux vitreux et des difficultés à s'exprimer, était finalement contrôlé par éthylomètre à 0,59mg/l et 0,56mg/l", a relaté sur Twitter, rebaptisé X, le procureur de Bobigny Eric Mathais. Une alcoolémie six fois supérieure à la limite autorisée.

Un an de suspension de vol

Placé en garde à vue, le pilote a été jugé ce mardi en comparution immédiate au tribunal. Selon Le Parisien, qui a assisté à l'audience et révélé l'information, le prévenu de 63 ans, de la compagnie américaine United Airlines, a soutenu devant des juges dubitatifs n'avoir bu que deux verres de vin la veille.

La justice française lui a coupé les ailes en le condamnant de surcroît à un an de suspension de son autorisation de vol et 4.500 euros d'amende.

"C'est à ma connaissance une première à l'aéroport de Roissy et au tribunal de Bobigny. La lutte contre la dangerosité de l'alcool dans les moyens de transport, c'est aussi, et ô combien, dans les transports aériens !", a commenté le procureur Eric Mathais.

D'autres condamnations similaires ont déjà eu lieu de par le monde. En 2018, un tribunal britannique a condamné un copilote de la Japan Airlines à dix mois d'emprisonnement pour un taux d'alcoolémie dix fois au-dessus du seuil légal.

Et en 2015, quatre membres d'équipage d'un transporteur letton ont eu jusqu'à dix mois d'emprisonnement ferme pour avoir consommé des bouteilles de whisky et des bières peu avant le départ de leur avion de Norvège.