Etats-Unis: un tueur en série arrêté après 13 ans d’enquête… et des traces ADN sur des pizzas

Suspecté d’avoir tué quatre femmes, un homme a été arrêté après 13 ans d’enquête aux Etats-Unis, grâce notamment à des traces ADN sur des restes de pizzas.

Aux Etats-Unis, un tueur en série vient d'être arrêté après 13 ans d'enquête... notamment grâce à des restes de pizzas. Pour comparer son ADN à un cheveu retrouvé sur une scène de crime, les agents du FBI ont dû ruser. Et ils sont allés jusqu'à faire les poubelles du mis en cause. Grâce à des croutes de pizzas et des bouteilles vides, ils ont pu prouver que l'ADN retrouvé sur les victimes était bien le sien. Cet homme, un architecte new-yorkais, marié et père de deux enfants, est accusé d'avoir assassiné trois femmes et suspecté d'en avoir tué une quatrième, quand sa femme était absente...

Il y a 13 ans, leurs quatre corps étaient retrouvés près de la plage de Gilgo Beach, à une vingtaine de minutes de la maison de cet homme. Toutes étaient jeunes et se prostituaient. Toutes ont été retrouvées attachées de la même manière, et enveloppées de toile de jute. Pendant 13 ans, aucune arrestation, jusqu'à celle de cet homme, la semaine dernière.

Un historique inquiétant sur Google

Il y a un an, le FBI s'était intéressé à lui jusqu'à lui grâce à une voiture. Une voiture verte, dans laquelle l'une des victimes avait été vue le soir de sa disparition. Cette voiture est enregistrée au nom du frère de l'architecte. Sur les sacs de jute, les agents ont aussi retrouvé des cheveux de l'épouse du mis en cause. Il emmenait les escort-girls chez lui en l'absence de sa femme et de ses enfants. Dans son ordinateur, les agents ont aussi retrouvé un historique inquiétant: plus de 200 recherches Google sur les avancées de l'enquête et sur ses victimes et leurs proches. Il a été placé en détention. SSon procès aura lieu la semaine prochaine.