Transports: une députée dépose une proposition de loi pour interdire les grèves pendant les vacances

“Aujourd’hui les Français sont fatigués physiquement et moralement avec la succession de crises que nous vivons ces dernières années. Donc ils souhaitent partir en toute tranquillité sans être pris en otage dans les transports.Les vacances ça se prévoit. Il y a un préjudice financier et un préjudice moral s’ils ne peuvent pas accéder à leur lieu de vacances. Ils ont besoin de s'oxygéner, de penser à autre chose. Donc je pense que limiter la grève serait bon pour tout le monde. À la fois pour les Français, mais aussi pour les grévistes. On voit bien que la journée du 11 février est un petit peu sur la sellette pour la grève . Donc on voit bien qu’ils sont partagés”, appuie-t-elle.